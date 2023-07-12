В Миассе состоится концерт Олега Митяева

15 июля на курорте «Солнечная долина» состоится ужин- концерт с Олегом Митяевым. Также вместе с народным артистом России выступит группа «Ирония судьбы» при участии Леонида Марголина и Родиона Марченко(0+).

Мероприятие пройдет под открытым небом и будет теплым и по-душевному уютным.

Каждое выступление артиста - это не просто встреча с музыкой и стихами. Это истории о том, как создавались песни, возможность задать вопросы любимому артисту и чувствовать себя частью большого и дружного семейства слушателей.

Олег Митяев вместе с Леонидом Марголиным и группой "Ирония Судьбы" подарят незабываемые впечатления на концерте, они создадут атмосферу теплого домашнего вечера, на котором каждый зритель почувствует себя уникальным и желанным гостем.

Автор-исполнитель, музыкант и актер Олег Митяев будет исполнять свои песни, делясь жизненными историями, отвечая на ваши вопросы и заряжая всех своим неподражаемым чувством юмора. Музыка Олега Митяева объединяет людей разных возрастов в одну большую дружную компанию, где царит атмосфера прямоты, честности и остроумия. Вечер пройдет в формате ужина-концерта и продлится 2 часа.