В Молодёжном театре покажут страшную сказку

В челябинском Молодёжном театре состоится премьера спектакля «Каменное сердце» по произведению Вильгельма Гауфмана. Жанр заявлен как «страшная сказка», возрастное ограничение – 12+. Новелла рассказывает о бедном угольщике, который мечтал получить богатства задаром, но его желание привело к необратимым последствиям, передаёт пресс-служба театра. Режиссёр-постановщик – Александр Черепанов.

Как отметил режиссёр, сказка будет мистическая, а финал истории заставит зрителя задуматься. Изменить развязку решили для того, чтобы разговор о выборе своего пути и ответственности за него не был оторван от реальной жизни.

«Есть такая вещь в мире, как зло, и оно, к сожалению, существует вокруг нас, – прокомментировал идею постановки Александр Черепанов. – Порой это зло может казаться притягательным, обаятельным, и в него очень легко попасть. А вот перебраться обратно, с тёмной стороны на светлую, почти невозможно. И мне кажется очень важным поговорить об этом, но не хочется, чтобы разговор был слишком оторван от нашей реальной повседневной жизни, поэтому мы немного меняем финал истории».

Премьера состоится 5 и 6 марта. Начало спектаклей в 14:00 и 17:00.