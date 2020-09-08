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В Москве открылась выставка актуального народного искусства, рожденного в Златоусте

Культура
Сегодня, 17:46
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Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский открыл выставку актуального народного искусства (ВАНИ) на ВДНХ в Москве.

По задумке организаторов, это будет единственная в стране постоянно действующая экспозиция народных художественных промыслов.

Инициатива создания выставки принадлежит златоустовцу Сергею Котову - директору ООО «КХО Булат», лауреату Государственной премии Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа, экспозиция занимает целый павильон и объединяет самые красивые направления традиционного народного творчества.

Здесь представлены хохломская роспись по дереву, гжельский фарфор, златоустовская гравюра на стали, кубачинские украшения из серебра, жостовские подносы, тобольская резьба по кости, каслинское художественное литье из чугуна, липецкие кружева, кадомский вениз, оренбургские пуховые платки.

«Под брендом златоустовской гравюры свои изделия выставили «КХО Булат» и ООО «Никон». На ВАНИ уже заглянули первые посетители, и радует, что людям здесь интересно. Москвичи, гости столицы, иностранцы 365 дней в году смогут знакомиться с промыслами, больше узнавать о Златоусте и нашем уникальном искусстве», - порадовался Максим Пекарский в своем аккаунте в социальных сетях.

Партнерами выставки выступили Ассоциация «Народные художественные промыслы России» и Центросоюз Российской Федерации.

ВАНИ будет работать постоянно. Организаторы планируют использовать ее и как творческую площадку для проведения мастер-классов и презентаций - с художниками и мастерами.

 

 

 

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