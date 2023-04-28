В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель

В Челябинске, в особняке Покровского на Труда, 98, откроется экспозиция купеческого быта.

По этому случаю в старинное здание доставили роскошную (настоящую!) купеческую мебель для грядущей выставки. Директор музея Владимир Бодановский объездил немало специализированных мебельных салонов, пока не обнаружил подходящие образцы подлинной французской мебели XIX века в антикварном московском салоне Antik&Brut.

Владельцы салона приглашены на презентацию этой экспозиции, которая торжественно откроется первого июля, - в день столетия Исторического музея, в котором отмечают, что старый Челябинск был в первую очередь торговым городом. Гремели имена купцов и промышленников Мотовиловых, Колбиных, Ахматовых, Смолиных, Шиховых, Крашенинниковых, Перцевых, Валеевых, Покровских. Все старинные здания на Кировке принадлежали торговому сословию, были лицом города. Но при этом в Челябинске до сих пор нет музея купеческого быта, что довольно странно. Но скоро эта ошибка будет исправлена.

Выставка будет проходить на втором этаже Дома Покровского, где в настоящее время ведется ремонт, который в скором времени должен быть закончен.

«Первый этаж Дома Покровского уже живет активной культурной жизнью, здесь часто проводит свои мероприятия Фонд культуры, и они пользуются популярностью у челябинцев. А на втором этаже Дома Покровского появится большая экспозиция, рассказывающая о быте челябинского купечества дореволюционной поры», - отметил Владимир Богдановский.

В Историческом музее подчеркивают, что именно купцы открыли первые в Челябинске магазины для стационарной торговли. Со второй половины 19 века они занимали ведущее место в торговле бакалейными товарами, железом, хлебом, владели половиной питейных заведений и всеми водочными заводами и винными складами.