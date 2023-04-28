28.04.2023
В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель
28.04.2023
ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов
28.04.2023
МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска
28.04.2023
«Скорбящие матери» Челябинска обязательно обретут новую жизнь
28.04.2023
История южноуральской археологии глазами основателя «Аркаима»
28.04.2023
В Челябинске задержана группа бутлегеров
В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель
Первого июля в старинном здании откроют экспозицию купеческого быта
27.04.2023
Как Владимир Богдановский побывал в гостях у создателя Чужого
26.04.2023
В Челябинск направляется караван верблюдов из столицы
21.04.2023
К столетию Исторического музея Южного Урала свет увидят уникальные издания
20.04.2023
Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023