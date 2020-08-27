В сельскую церковь Агаповского района вернулись старинные иконы

В сельскую церковь Агаповского района (Челябинская область) вернулись старинные иконы.

Церковь в поселке Янгельский, разрушенную в 30-е годы 20-го столетия, «Распятие», Казанский образ Божией Матери, «Воскресение Иисуса Христа и двунадесятые праздники» украшали много лет назад.

Как сообщает Магнитогорская епархия, старинные иконы бережно хранила местная жительница Анна Евдокимовна Михайлова. После ее смерти родственники забрали их в Магнитогорск.

Узнав о том, что в родном селе есть действующий храм, они привезли иконы на малую Родину. По благословению священника Димитрия Крапивы отдали старинные иконы на реставрацию.

Как рассказала иконописец-реставратор Валентина Зырянова, икона «Распятие» была пыльной, ее пришлось очень аккуратно отмывать теплой водой.

«Поставила чистый образ на полочку и вдруг почувствовала, как по дому разливается удивительный аромат. Откуда? Поначалу я не поняла, что он исходит от этой старой иконы. Лик Христа меня потряс. Я много на своем веку реставрировала икон, но такого еще не видела. Понимаете, икона написана в стиле примитива. В самом высоком смысле этого слова. Ее создал уникальный художник, я бы даже осмелилась назвать его гением. Я думаю, что создатель этого образа много молился, может быть, плакал вместе со Спасителем, когда писал картину, которая стала иконой», - поделилась Валентина Зырянова.

После реставрации на большую икону сделали раму и повесили там, где за упокой ставят свечи. Другие иконы лежат на аналое. Люди молятся, прикладываются к ним.

СПРАВКА

Церковь в поселке Янгельский Агаповского района была построена в 1857-м году в честь Казанской иконы Божией Матери. Была она деревянная с деревянной колокольней. В 1929 году храм разрушили, но некоторым верующим удалось спрятать и сохранить святые образы у себя дома.