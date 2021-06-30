Вторая режиссёрская лаборатория «Контур» стартовала в Молодёжном театре

Режиссёры из разных городов приехали в Молодёжный для переосмысления советской детской литературы – именно она стала темой II режиссёрской лаборатории «Контур».

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Cоорганизатором в этот раз выступил театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения Павел Руднев (Москва). Он вместе с главным режиссёром Молодёжного театра Иваном Миневцевым выбрал пул текстов, по которым предстоит поставить эскиз молодым режиссёрам: «Чужие письма. Киносценарий» Натальи Рязанцевой;«Горя бояться – счастья не видать» по одноимённой сказке Самуила Маршака; «Далёкая радуга» братьев Стругацких; «Чук и Гек» Аркадия Гайдара; «От двух до пяти» Корнея Чуковского.

Также в программе будет лекция Павла Руднева «Магистральные темы развития послевоенной драматургии советского времени».

«Мне кажется, современная пьеса всё реже и реже становится предметом для лаборатории, потому что она и так активно ставится в театрах и не нуждается в поддержке в виде каких-то инициатив, она уже заняла определённое место. А советская литература – это то, что, на мой взгляд, требует какого-то промежуточного итога, хочется проверить эти тексты на жизнеспособность. По хребту истории культуры можно двигаться как вперёд, так и назад. Весь вопрос в том, найдут ли режиссёры современный взгляд на эти вещи и смогут ли их актуализовать, потому что никому не хочется реконструкции прежнего стиля, ценностей», – делится Павел Руднев.

Эскизы будут представлены зрителям 3 и 4 июля. Вход на мероприятия бесплатный, по предварительной записи на сайте театра: chelgmt.ru

Программа Лаборатории:

3 июля, суббота, 14:00 – эскиз «Горя бояться – счастья не видать» по одноимённой сказке Самуила Маршака. Режиссёр Александр Ряписов (Нижний Новгород) (10+)

Александр Ряписов: «В сказке Маршака меня трогают две штуки. Первая – это давнишнее воспоминание, когда в средней школе я прочёл эту пьесу. Помню тот детский суеверный страх, что к тебе может привязаться какое-то пусть и невзрачное, но липкое Горе-Злосчастье и ты ничего не можешь с этим поделать. Но перечитав сказку уже взрослым, я увидел другую, оптимистичную штуковину: среди обмана и лжи находится парень, который просто избавляет всех от этого Горя-Злосчастья, совершенно отдавая себе отчёт в том, что это не принесёт ему ничего кроме страданий. И надеюсь, что в эскизе нам с актёрами удастся воплотить обе эти мысли».

3 июля, суббота, 16:00 – эскиз «Далёкая радуга» по повести братьев Стругацких. Режиссёр Дмитрий Писарев (Челябинск) (10+)

Дмитрий Писарев: «Эта повесть написана на каком-то переломном моменте – это уже не ранние Стругацкие, полные бесконечного оптимизма, и не совсем поздние, которые стали сильно мрачными. Они уже заглянули в не совсем безоблачное будущее, увидели ряд проблем, но ещё не утратили надежду. На мой взгляд, у этого произведения есть чёткая целевая аудитория – читатели, которые выросли на Стругацких, сегодня это уже взрослые люди, у которых есть свои дети, и, возможно, они захотят посмотреть это всей семьёй.

Я в детстве зачитывался книгами Стругацких, мне кажется, это отличная литература для данной лаборатории, тем более в театрах не так часто ставят фантастику».

3 июля, суббота, 19:00 – эскиз по рассказу «Чук и Гек» Аркадия Гайдара. Режиссёр Артём Галушин (Канск), драматург Анна Лифиренко (12+)

Артём Галушин: «Мне нравится эта трогательная история. Всегда интересно разбираться в истории семьи: сложные взаимоотношения, разные характеры героев, в данном случае двух братьев – Чука и Гека, их матери, которые вынуждены жить без отца. У рассказа есть второе дно и не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд: почему они живут без отца? Куда они едут?».

4 июля, воскресенье, 14:00 – лекция театроведа, театрального критика, кандидата искусствоведения Павла Руднева (Москва) «Магистральные темы развития послевоенной драматургии советского времени» (12+)

Павел Руднев попытается обобщить драматургический опыт советских послевоенных драматургов: от Виктора Розова до Людмилы Петрушевской. Это будет размышление о том, как выглядит живое движение драматургической мысли и формы, как меняется отношение к герою, конфликту и действию, какие темы подбрасывает драматургам время и как это время переосмысляется.

4 июля, воскресенье, 16:00 – эскиз по книге «Чужие письма. Киносценарий» Натальи Рязанцевой. Режиссёр Александра Ловянникова (Москва) (12+)

Александра Ловянникова: «Довольно часто современная драматургия встаёт на сторону подростка. Она пишется с точки зрения его оптики, помогает ему решить проблемы; мы видим, как ему непросто, как он взрослеет. А история “Чужих писем”, написанная в советское время, показывает нам другого подростка, здесь он просто плохой человек, завистливый, лгущий, который готов под видом помощи разрушить чужую жизнь. Мне кажется, эта смена точки зрения может быть сегодня дико интересной. Возможно, это заставит подростков посмотреть по-другому на себя, своих одноклассников, друзей по двору. И главное, поскольку это не настолько известная история, она может для них оказаться новой, и будет дополнительный интерес, ведь неизвестно, чем она закончится».

4 июля, воскресенье, 19:00 – эскиз по книге «От двух до пяти» Корнея Чуковского. Режиссёр Константин Солдатов (Мирный) (6+)

Константин Солдатов: «Мне интересен Корней Чуковский как исследователь. И на лаборатории есть возможность повзаимодействовать не с его известными сказками, а с большой писательской работой, с его наблюдениями. Естественно, объект исследования – дети: как они разговаривают, что делают, как мыслят, что чувствуют. И это, пожалуй, самое интересное. Будем искать необычную форму, чтобы проявить иронию и интерес автора к объекту исследования».

Напомним: первая режиссёрская лаборатория «Контур» была посвящена 75-летию Великой Отечественной войны и прошла в сентябре прошлого года.