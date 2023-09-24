Выставка «С профессией – в будущее!» открылась в театре Златоуста

В Златоустовском театре драмы «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) открылась вторая городская профориентационная выставка. Она разместилась в просторном фойе под названием « С профессией в будущее». Стоит напомнить, что началом нового проекта театра в прошлом сезоне стала выставка Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова, благодаря которой в это учебное заведение значительно увеличился приток абитуриентов.

«Новая выставка «С профессией в будущее», - рассказывает заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова, - распахнула двери в мир творчества и мастерства студентов и преподавателей Златоустовского техникума технологий и экономики. Это престижное учебное заведение сейчас отмечает свой юбилей. Десять лет назад, в 2013 году, в техникум объединились пять профессиональных образовательных заведений: металлургический колледж, техникум строительства и сварки, торгово-экономический техникум, профессиональное училище № 35 и № 36 поселка Магнитка. Сейчас техникум имеет филиалы с заочным обучением в Нефтеюганске, Сургуте и Нижневартовске. Являясь многопрофильной образовательной организацией, он готовит специалистов технического, технологического, экономического, строительного профилей, техники и технологии наземного транспорта, сервиса и туризма, юриспруденции. Это крупное учебное заведение города и театр объединяет многолетнее творческое сотрудничество, так что выставка «С профессией в будущее» – это еще одна ступень в социальном партнерстве».

Открывали выставку и гостей приветствовали директор театра, председатель Челябинского регионального отделения СТД РФ, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Златоуста и Челябинской области Александр Сергеевич Романов и директор техникума, Почетный работник общего образования РФ, Член-корреспондент международной академии наук педагогического образования, Почетный гражданин Златоуста Марина Николаевна Пономарева.

Знакомство с экспозицией вызвало у гостей немало восторженных отзывов и признательных слов. Они увидели выполненные на высоком профессиональном уровне изделия из металла творческой студенческой лаборатории «Технология материалов», композицию из пряничного теста «Пряничные домики», выставку изделий из теста «Хлеб – всему голова» творческой студенческой лаборатории «Здоровое питание», работы студентов компетенции «Малярные и декоративные работы».

На открытии мероприятия, по-праздничному ярком, информационно насыщенном, присутствовали глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский и представители городской администрации, социальные партнеры (АО «Златмаш», ООО ЗМЗ, ЗЗБО), директора школ и средних профессиональных образовательных учреждений, учреждений культуры и дополнительного образования и даже воспитатели детских садов.

В выступлениях участников постоянно звучали слова о необходимости и важности подготовки профессиональных кадров для родного города и городов Челябинской области. Ведущими церемонии торжественного открытия выставки и презентации ярко оформленной Книги отзывов были актеры «Омнибуса» Анна Казачкова и Андрей Заварухин. Настроение праздника создавала и вокальная группа «Крылья» виновника торжества - Златоустовского техникума технологий и экономики.

Выставка « С профессией в будущее» продолжит работу в театре фойе до 17 декабря.