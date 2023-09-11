Юные художники нарисовали легендарных челябинцев на Кировке

В День города на пешеходной части улицы Кирова впервые прошла уникальная творческая акция «Легенды Челябинска». Юные художники из детских школ искусств и изостудий нарисовали портреты известных персон столицы Южного Урала.

В акции приняли участие Павел Михайлов и Сергей Александров — директор и главный художник челябинского камерного театра, Сергей Овинов — актёр челябинского театра «Манекен», народная артистка России, балерина Татьяна Предеина и почетный профессор челябинского института культуры, певица Галина Зайцева.

Организаторы акции, Управление культуры Челябинска и детская художественная школа искусств, отметили, что в итоге получился прекрасный подарок ко Дню рождения города.

«Наши талантливые дети, преподаватели, команда ДХШИ — мы сделали это! Первая творческая акция "Легенды Челябинска" состоялась! Пять известных, заслуженных горожан поучаствовали вместе с нами в конкурсе набросков», — рассказали в оргкомитете события.

Несмотря на дождь, около сотни художественно одаренных детей и подростков Челябинска вышли на пленэр под открытым небом и, укрывшись под зонтиками, приступили к рисованию эскизов. Красками и простыми карандашами ребята изобразили своих легендарных моделей.

В это время на сцене у Главпочтамта музыкальные коллективы детских школ искусств города исполняли танцевальные и песенные номера. Руководитель челябинского камерного театра Павел Михайлов поделился впечатлениями об участии в качестве модели для юных художников в акции «Легенды Челябинска» и опубликовал снимки нескольких особенно понравившихся ему работ на своей страничке в социальных сетях.

«Вот такой сегодня был эксперимент от детской художественной школы искусств. Я выступил в качестве модели для юных художников, — сообщил Павел Михайлов. — А еще рядом рисовали оперную певицу Галину Зайцеву, театрального художника Сергея Александрова, народную балерину Татьяну Предеину и актера Сергея Овинова».

Праздник творчества вышел действительно ярким и собрал многочисленных зрителей, которые внимательно следили за созданием маленьких художественных шедевров. Акция «Легенды Челябинска» прекрасно вписалась в афишу мероприятий, посвященных Дню города и порадовала и ее участников, и гуляющих на Кировке челябинцев.