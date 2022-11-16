Южно-Уральский государственный институт искусств принимает поздравления с 87-летием

Сегодня, 16 ноября, Южно-Уральский государственный институт искусств им. Чайковского отмечает 87-летие профессионального музыкального образования на Южном Урале.

Его история началась в 1935 году, когда в области открылось первое профессиональное музыкальное учебное заведение – Челябинский музыкальный техникум. Именно на его базе впоследствии был создан институт искусств. Учебное заведение развивалось, совершенствовалось, расширяло профиль подготовки учащихся, повышало профессиональный уровень кадрового состава.

«Сегодня это один из крупнейших многопрофильных вузов региона, который готовит специалистов в сфере социокультурной деятельности, музыкального, изобразительного, хореографического, театрального искусств. – отмечает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. – Особенно хочу отметить преемственность и полноценный профессиональный взаимообмен, когда взращенные в ЮУрГИИ студенты приходят работать в творческие коллективы учреждений культуры региона, а самые сильные и интересные сотрудники этих учреждений выступают в роли талантливых педагогов института. Статус университета подтверждается и высокими достижениями студентов».

В 2022 году трое учащихся ЮУрГИИ стали стипендиатами Благотворительного фонда «Новые имена» и регионального фестиваля «Юные дарования», 25 награждены благодарностями губернатора и заместителя губернатора Челябинской области, министра образования и науки.

Реализуются крупные научные проекты. Среди самых интересных и масштабных – научно-практическая конференция «Мир культуры: искусство, наука, образование» с участием 100 представителей из городов РФ и 20 представителей образовательных учреждений зарубежных стран.

Учащиеся и преподаватели ЮУрГИИ принимали участие в самых разнообразных культурных мероприятиях страны. В этом году они стали лауреатами фестиваля «Симфония молодости», посвященного посвященного сохранению культурного наследия России и Китая (на базе Петербургского государственного экономического университета), приняли участие в программе «Играй, гармонь» на Первом канале, фестивале культуры и творчества народов России «Наследие» (г. Грозный).

ЮУрГИИ тесно сотрудничает с образовательными и культурными учреждениями региона: школами, Челябинским государственным университетом, Театром оперы и балета, филармонией.

Например, заведующей кафедрой сольного пения Натальей Заварзиной и руководителем Центра творчества Южно-Уральского государственного медицинского университета, худруком ансамбля «Cantanti» Гоар Мартиросян создан оригинальный совместный проект «Музыка и медицина в унисон». В фокусе внимания молодых врачей и певцов оказались анатомия и физиология, влияние музыки на когнитивные функции.

Еще одним из значимых событий 2022 года стало появление волонтерского центра ЮУрГИИ. Студенты участвуют в социальных проектах: концертных программах для подопечных благотворительных фондов «Искорка» и «Теплый дом».