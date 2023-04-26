Студенты института искусств имени Чайковского защитили экзамен по классическому танцу

Южно-Уральский государственный институт искусств подготовил самый большой выпуск за историю хореографического отделения: семь девушек и шесть юношей.

Восемь лет ребята обучались специальности «Искусство балета», а на последнем курсе получили возможность стажироваться в театре имени М. И. Глинки. Сейчас они участвуют практически во всех спектаклях репертуара. Педагогом женского класса выступила заслуженная артистка России Татьяна Сулейманова, мужского класса – солист челябинского театра Зураб Микеладзе.

«Мне, например, как исполнителю партии Тибальта в балете «Ромео и Джульетта», очень приятно выходить на сцену вместе со своими студентами, которые по сюжету спектакля играют сподвижников моего героя. Ребятам тоже интересно выступать со своим преподавателем», – отметил Зураб Микеладзе.

Педагог уверен, что многие из сегодняшних выпускников – это будущее челябинского театра оперы и балета.

На государственном экзамене по классическому танцу студенты выполнили экзерсис (комплекс упражнений) у станка и на середине зала, продемонстрировали виртуозное мастерство в прыжках и вращениях. Оценивала выпускников государственная комиссия под председательством народной артистки России Татьяны Предеиной. Все студенты успешно прошли экзаменационное испытание. После вручения дипломов они продолжат работать в Челябинском театре оперы и балета как профессиональные исполнители.

СПРАВКА

Хореографическое отделение со специальностью «Искусство балета» было открыто в Южно-Уральском государственном институте искусств имени П. И. Чайковского в 2012 году. В преподавательский состав вошли действующие солисты и педагоги-репетиторы театра, заслуженные и народные артисты России.