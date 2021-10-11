Южноуральцам предлагают «сыграть жизнь»

В среду, 13 октября, в Камерном театре Челябинска стартует работа над перформансом «Давай сыграем жизнь». Совместный проект с Плэйбэк-театром «Абажур» и Школой театра и кино «ШКИТ» рассчитан на три месяца.

Как сообщает пресс-секретарь министра культуры области Виктория Олиферчук, основой будущего спектакля станут стихи челябинской поэтессы Саши Кудос. Участником проекта может стать любой челябинец, для чего необходимо пройти кастинг и выдержать три месяца интенсивных занятий по сценической речи, пластике и актерскому мастерству. Занятия будут проходить два раза в неделю по три часа под руководством профессиональных актеров и педагогов.

Первый этап – кастинг - состоится 13 октября в 17 часов 30 минут в Камерном театре.

«Мы в первую очередь рассчитываем на членов Камерного клуба, который продолжает действовать при нашем театре. Задача стоит непростая: за три месяца участникам предстоит стать самой настоящей командой, почувствовать партнеров, поработать над собой, над своим сценическим образом, и выйти на сцену. Для многих такая возможность появится впервые. Уникальность и одновременно дополнительная сложность будущей работы состоит в том, что участникам придется работать с поэтическими текстами», - уверен директор Камерного театра Илья Коломейский.

Результатом творческого эксперимента станет музыкально-поэтический перформанс, приуроченный к выходу в свет первой книги Саши Кудос.

ДЛЯ СПРАВКИ

Саша Кудос (Александра Гребенщикова) - поэтесса - лауреат премии «Поэт года 2017», автор статей в журналах «Жить Интересно», «Psychologies», практикующий преподаватель английского языка, кандидат педагогических наук и победитель в номинации «Золотая лекция ЧелГУ 2017» по мнению студентов, путешественница и блогер, автор стихов, на основе которых будет создан уникальный перформанс «Давай сыграем жизнь».