Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в виртуальной исторической викторине, посвященной Дню танкиста.

Московский Музей Победы подготовил новую серию онлайн-тренажера «Колесо истории». Вопросы виртуальной викторины-обучения посвящены Дню танкиста, который отмечается в нашей стране 10 сентября. Тематическая викторина размещена на сайте культурной площадки. Проверить свои знания могут все желающие.

Интернет-пользователей ждут 25 заданий, которые включают вопросы об истории создания советских танков, их технических характеристиках, а также об участии бронемашин в сражениях Великой Отечественной войны. Так, например, виртуальные посетители узнают, когда отмечается день рождения первого русского танка, кто из танкистов стал самым результативным за всю историю Великой Отечественной войны, какую советскую боевую машину называли «Зверобоем».

Отвечать на вопросы онлайн-тренажера можно без ограничений по времени, пока весь материал не будет освоен на 100%.