Южноуральцы смогут поучаствовать в онлайн-конкурсе авторской песни

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в онлайн-конкурсе авторов и исполнителей. Мероприятие организует Фонд Олега Митяева при поддержке Президентского гранта. Конкурс пройдёт с 1 марта по 30 апреля 2022 года в рамках Марафона авторской песни России. Лучшие исполнители выступят на 46-ом Ильменском фестивале в июне этого года.

Конкурс призван популяризировать авторскую песню, поддержать начинающих авторов и исполнителей, а также приобщить молодёжь к поэзии. Кроме того, его проведение позволит установить крепкие связи между клубами самодеятельной песни и песенными фестивалями, отмечают организаторы.

Председателем жюри выступит народный артист России Олег Митяев. По его словам, конкурс – это часть масштабного Марафона, участники которого смогут также побывать на мастер-классах и послушать подкасты.

«Мы приглашаем в наш Марафон авторской песни новых участников – всех, кто готов продемонстрировать своё поэтическое, музыкальное и исполнительское мастерство. Будем рады видеть вас на площадках нашего Марафона, который объединяет не только поющих и пишущих людей, но и фестивали, мастер-классы, прекрасно себя чувствует в Интернет-пространстве с концертами и подкастами. А теперь - и онлайн-конкурсами авторской песни. Ждем вас, друзья», - отмечает Олег Митяев.

Конкурс проводится в нескольких номинациях: «автор-исполнитель», «автор» и «исполнитель». К участию приглашаются авторы и исполнители старше 18 лет. Подать заявку можно на сайте https://www.fondmityaev.ru/ . В ней необходимо указать ссылку на видео в Youtube с записью художественного номера. Итоги конкурса будут опубликованы до 15 мая 2022 года.

Напомним, что Ильменский фестиваль авторской песни входит в официальный список брендов Южного Урала. Знаковое культурное событие проводится каждый год и собирает до 20 000 участников.