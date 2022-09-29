Южноуральские школьники узнали о Синташтинском феномене

В Челябинской области в рамках проекта «Синташтинский феномен» стартовала новая образовательная программа для школьников, посвященная археологическому памятнику Синташта. Цикл встреч для учащихся разработан сотрудниками заповедника «Аркаим».

Как сообщила пресс-секретарь "Аркаима" Виктория Олиферчук, школьная программа рассчитана на учеников 5-7 классов и состоит из двух частей. Сначала ребята посетят аудиторные занятия в школе, послушают рассказ об археологическом памятнике, а затем побывают на Синташте, чтобы увидеть всё своими глазами.

Подобные мероприятия проходят в Брединском районе, участниками проекта станут учащиеся шести школ села Мирное, поселков Бреды, Рымнинский.

«Мы законсервировали раскоп на Синташте и приготовили его к посещению детскими группами. Но из-за резкого похолодания экскурсии пришлось отложить. Вторая часть программа состоится в мае, когда будут возобновлены работы на Синташте», - рассказал заместитель директора заповедника «Аркаим», член фонда «Аркаим», участник проекта «Синташтинский феномен» Юрий Макуров.

Напомним, в этом году благотворительный фонд «Аркаим» получил грант Президента Российской Федерации на реализацию проекта «Синташтинский феномен». Комплекс мероприятий включает разработку и проведение уроков живой истории в школах Брединского района.