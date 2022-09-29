30.09.2022
Граждане, вынужденно покинувшие ДНР, ЛНР и Украину, получат соцвыплаты в Челябинской области
29.09.2022
Южноуральские школьники узнали о Синташтинском феномене
29.09.2022
Дружба театров Озёрска и Верхнего Уфалея не знает границ
29.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 сентября (18+)
29.09.2022
Более 100 тысяч деревьев высадили сотрудники Южно-Уральской железной дороги
29.09.2022
Челябинская область: «Профсоюзный авангард» – снова наш
Южноуральские школьники узнали о Синташтинском феномене
08.09.2022
Хакеры взломали «Аркаим» и от лица заповедника просят денег
08.08.2022
Супер-пирожное «Аркаим» испекут для фестиваля «Крынка»
10.06.2022
На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура
10.05.2022
На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022