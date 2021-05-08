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07.05.2021

Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
День Победы
Культура
08.05.2021 13:18

Южный Урал празднует Великую Победу

Жителей Челябинской области приглашают с размахом отпраздновать 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Видеоролики с приглашениями уже сейчас начинают размещаться в официальном Инстраграм-аккаунте министерства культуры Челябинской области.

Девятого мая открытой площадке дома культуры Родниковского сельского поселения в Троицком районе планируется показ фильмов о войне (в 21 час 30 минут).

Восьмого мая

На территории Миасса объявят «Праздничную мобилизацию». Центральная площадь города и бульвар Мира превратятся в интерактивную площадку, где каждый найдёт для себя занятие по интересам. На мастер-классах можно будет попробовать «Георгиевскую брошь» в технике канзаши, «Подвеску-звезда» в технике лепка из глины. Городской краеведческий музей разместит на площади настоящую землянку.

В Кунашакском районе ветераны боевых действий из организации «Боевое братство» отправятся в праздничный автопробег. Протяженность маршрута составит 90 километров. Участники начнут свой пробег от сквера воинов-интернационалистов в селе Кунашак и проедут через девять населенных пунктов, возлагая в каждом из них цветы к мемориалам памяти.

Состоится онлайн концерт творческих коллективов и солистов Южно-Уральского института искусств им. П. И. Чайковского ко Дню Победы. В нем принимают участие Русский народный оркестр, руководитель – Илья Черноголов и Ансамбль юношей, руководитель – Иван Резепин, а также солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В программе концерта инструментальные композиции, песни военных и послевоенных лет.

АФИША мероприятий на восьмое мая

Девятое мая

В День Победы по всей области запланировано более сотни мероприятий. Парады и возложения венков к мемориалам и вечным огням. Концерты, детские программы, выставки военной техники.

В Челябинске праздничные мероприятия начнутся в девять часов с Церемонии возложения цветов и венков у мемориала «Вечный огонь». Торжественное построение войск Челябинского гарнизона пройдет в 11 часов на площади Революции. Запланированы мероприятия во всех парках города, на пешеходной улице Кирова. В 19 часов на площадке у Торгового центра (ул. Каслинская, 64) начнется праздничный концерт «Знамя Победы». Завершится День Победы в областном центре в 22 часа праздничным фейерверком на набережной реки Миасс (около памятника Столыпину).

В Коркинском муниципальном районе праздничная программа Дня Победы будет проходить на двух площадках: на Комсомольской площади и в парке культуры и отдыха им. Федько.

В Миассе состоится поэтическая эстафета. На сцене, установленной на центральной площади, жители будут читать стихи о Победе в Великой Отечественной войне, передавая друг другу эстафету выступлений на сцене. На данный момент уже поступило более 50 заявок от желающих принять участие в эстафете «И слово память оживит…». Организаторы предполагают, что она продлится не менее двух часов. Вечером миассцев приглашают на уличную вечерку «Вот и кончилась война, дождались Победушки». Студенты отделения «Сольное и хоровое народное пение» Миасского колледжа искусства и культуры вместе с преподавателями выйдут на уличное гуляние с гармошкой и балалайкой, чтобы пригласить горожан покружиться в кадрили и спеть любимые военные песни.

В Нязепетровске в параде примет участие парадный расчет юнармейцев.

В Троицком районе отдельный парад Победы и концерт состоятся в поселке Тогузак, около дома участника Великой Отечественной войны, ветерана Ивана Леонтьевича Городянского. «Фронтовая бригада» Бобровского дома культуры и передвижной автоклуб района примут участие в театрализованном представлении на территории дома культуры.

В селе Кирса Верхнеуральского района состоится праздничный автопробег «Эх, путь дорожка фронтовая». Жители поселения на собственных автомобилях, украшенными плакатами на тему «День Победы» и георгиевскими лентами совершат автопробег по селам района.

В городском сквере Златоуста развернется танковое сражение. В рамках акции «Победный май» танко-модельный клуб «Уральский эскадрон» проведет демонстрацию танкового боя моделями танков. Участники мероприятия станут свидетелями условной реконструкции одного из танковых боев за Сандомирский плацдарм - первой встречи советских танков с немецкими Королевскими тиграми.

В 20 часов 30 минут в Златоусте состоится общегородской велопробег в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Колонна велосипедистов будет сформирована у здания ДОСААФ (пр. 30-летия Победы, д. 15). Участники проследуют до площади перед городской администрацией. А в 22 часа в городе традиционно начнется праздничный салют.

В селе Миасское (Красноармейский район) состоятся соревнования по подъему гири «Рекорд Победы». Их проведет челябинский стронгмен Дмитрий Кононец. Главная задачя мероприятия - осуществить подъем гири равный количеству мирных прожитых дней после окончания войны до сегодняшнего дня. Акция проводится четвертый год и количество подъемов каждый год растет.

В Карабаше городской музей организовал выставку «Подвигом славны твои земляки...».  На ней будут представлены модели танковой колонны имени земляка, танкиста Александра Сугоняева. Макеты изготовлены в рамках областного проекта «Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин».

В 15 часов во всех регионах страны состоится онлайн-шествие «Бессмертный полк».

В Карабаше акция пройдёт в форме интерактивной проекции. Трансляция будет запущена на медиафасаде центральной библиотеки. Расположенное в центре города здание станет огромным «экраном Победы».

Государственный исторический музей Южного Урала подготовил свою праздничную программу на девятое мая.

В 11 часов начнется выставка «22 июня, ровно в 4 часа...» К 80-летию начала Великой Отечественной войны» (Западная башня, Зал ХХ века).

В 11 часов откроется фотовыставка «Герои войны» А. Кондратюка и «Парад Победы» южноуральских фотографов («Открытый мир»).

С 12 часов до 15 часов 45 минут состоится пока документальных фильмов о завершающем этапе Великой Отечественной войны: «Висло-Одерская операция», «Берлинская операция», «Георгий Константинович Жуков» и «Парад Победы 1945 года» (музейно-выставочный центр, вход со стороны набережной р. Миасс).

В 12 часов начнется акция «Танго Победы» с участием клуба «Танго V&T» (Летняя эстрада музея).

В 14 часов 30 минут - концерт оркестра «Уральский диксиленд Игоря Бурко» (Летняя эстрада музея).

Стартовали и онлайн мероприятия в областных учреждениях культуры.

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского обратилась к своим читателям с призывом «Смотрите и слушайте! Говорит Маяковка!». В рамках акции «Живое слово о Войне» сотрудники библиотеки и участники акции записали видео и аудио, на котором они читают художественное детское произведение на тему «Великая Отечественная война 1941-1945 гг». Записи выкладываются на страницу Маяковки Вконтакте с хэштегом #ОвойневМаяковке в период с 2 по 11 мая.

В видеоформате представлена и Областная патриотическая акция Дома дружбы народов «Победа на разных языках». В преддверии праздника Победы жители области прочитали стихи о войне на своих родных языках: русском, башкирском, татарском, мордовском, казахском, немецком. В акции приняли участие более 50 человек возрастом от 4 до 80 лет. Видеозаписи стихотворений размещены на сайте Дома дружбы народов.

На сайте Челябинского музея изобразительных искусств открылась виртуальная выставка «Кукрыниксы - хронографы Победы». Это совместный проект Челябинского музея и Государственного Русского Музея (Санкт-Петербург). Он объединил три выдающихся живописных полотна Кукрыниксов. Центральное произведение выставки – картина «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» - гордость челябинской коллекции. В настоящее время полотно экспонируется в Картинной галерее. Русский музей представлен двумя работами – «Конец. Последние дни гитлеровской ставки в подземелье Рейхсканцелярии» и «Обвинение. Нюрнбергский процесс».

Полная АФИША праздничных мероприятий на 9 мая.

Автор: Любовь Юрина
День Победы
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Коронавирус
07.05.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.05.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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08.05.2021 13:18

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08.05.2021 10:36

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07.05.2021 22:53

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07.05.2021 18:49

В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
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07.05.2021 18:16

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07.05.2021 16:06

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07.05.2021 15:18

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07.05.2021 14:21

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В Челябинске поезд сбил 16-летнюю девушку, делавшую фото возле путей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:10

Златоустовская «Уралочка» накануне Дня Победы побывала в гостях в училище штурманов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:05

На «Таганае» поселилась стая лебедей-шипунов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:58

На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:28

В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:49

Сегодня - День радио. С праздником, радийщики и связисты!
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:44

Южноуральцев приглашают отпраздновать День Победы в Музее Победы в Москве
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:27

70 Поповых в своих уральских рядах насчитал ко Дню радио «Ростелеком»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:05

В зоопарке Челябинска пройдет «Медвежья рыбалка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 10:27

Алексей Ивонин: У нас в Челябинском ОРТПЦ эффективная команда профессионалов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 10:22

Сегодня, накануне 76-й годовщины Победы над фашистской Германией, для вас звучит песня "На безымянной высоте" в исполнении Михайло Ладомирова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 21:50

Седьмого мая в Челябинской области ясно и тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 21:21

Решен вопрос финансирования установки мемориала в память о подростке из Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 20:58

В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 20:00

Прощальное слово о единственном летописце челябинского балета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 18:25

В Челябинске создали граффити, посвященное памяти героев ВОВ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на седьмое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 14:54

Челябинец, прокатившийся на электросамокате, пожаловался на плохо уложенную плитку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 14:11

Южноуральцы получат скидку на товары из стильной эко-коллекции итальянских дизайнеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:49

Работники Челябинского цинкового завода провели традиционный весенний субботник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:37

В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:26

Челябинские студенты доставят лампадку с «Огнем Победы» ветеранам войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 12:46

В Челябинске для ветеранов проводят «Парад у дома»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 12:01

В Челябинске МФО оштрафовали за звонки коллекторов с личных номеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:46

Жители Челябинска седьмого мая услышат праздничный гудок «Поезда Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:34

Акустика, как на Красной площади: «Ростелеком» в 30-й раз озвучит парад Победы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:25

Видео с поющей челябинкой на вокзале набрало два миллиона просмотров в TikTok
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:19

Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина  
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:08

Южноуральцев приглашают на Вальс Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:04

Сегодня, в преддверии Дня Победы, для вас звучит песня "Россия" в исполнении Натальи и Фёдора Скунцевых (ЭтноПроект КоленкорЪ)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 10:59

Златоустовская «Уралочка» начала серию акций к Дню Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 10:18

В Челябинске состоится акция-посвящение трудовому подвигу Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 23:38

В четверг в Челябинской области местами грозы и шквалистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 22:54

Анонсы событий и мероприятий на шестое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 22:37

Южноуральцев предупреждают о шквалистом ветре и грозах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 17:46

Председателем Общественной палаты Челябинской области шестого созыва избран Николай Дейнеко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 17:26

Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 16:24

В Челябинске шестого мая пройдет генеральная репетиция парада Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 16:08

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев к осторожности на водоемах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 15:51

Полицейские Челябинска задержали 19-летнюю «закладчицу» из Волгоградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 15:24

Создатель «Луковстреч» из Магнитогорска стал финалистом всероссийского проекта «Мастера гостеприимства»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:55

В Кунашакском районе главу поселения будут судить за взятку от осужденного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:47

Полицейские Магнитогорска запустили акцию #ВыМирноеВремяДляНасСберегли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:28

Триумф «Экзерсиса»: миасский коллектив одержал победу в международной «Танцемании»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:15

В Златоусте блеснули талантами «маленькие звезды» со всего Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 13:03

В Челябинск поступил новый почтовый штемпель «С Днем Победы!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:42

В Челябинске назовут лучших кикбоксеров в разделе «поинтфайтинг»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:32

В Пластовском районе в отношении экс-главы поселения возбудили уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:23

Еще 102 жителя Челябинской области заразились коронавирусом, девять человек умерли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:10

Ради природы и птиц: Виталий Безруков призывает заменить запуск воздушных шаров высадкой деревьев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 11:36

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Челябинской области сняли клип на «Победную» Таисии Повалий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 11:11

В Челябинске ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с 76-й годовщиной Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:37

Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:20

РМК поздравит Южный Урал с Днём Победы праздничным концертом российских звёзд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:16

Сегодня для вас звучит песня "Жизнь продолжается" автора-исполнителя Марата Нигматуллина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:09

Привычка свыше нам дана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 09:55

ГРЦ Макеева примет участие в экспериментальной отработке демонстратора двигателя ракеты-носителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 09:35

Глава Лазурненского поселения спас юных «мореплавателей», плававших на самодельном плоту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 22:20

Челябинцы застряли в Гималаях из-за закрытия международного авиасообщения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 21:02

В среду в Челябинской области жарко и ветрено, местами дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:24

В Еманжелинске будут судить водителя, насмерть сбившего старушку и находившегося в розыске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:17

Из-за ремонта дороги в Челябинске водители маршруток проложили себе путь через дворы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:09

Челябинские полицейские и байкеры открыли мотосезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:57

Совет ветеранов Курчатовского района Челябинска торжественно отметил 35-летие

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:43

Поезд Победы прибыл в Магнитогорск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:35

Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:21

Пятого мая челябинский трамвай Победы вернется на 22-й маршрут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 15:58

Родео по-челябински: пьяный мужчина прокатился верхом на автомобиле своих обидчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 15:47

Челябинец пытался скрыться от преследования на украденном велосипеде – с крадеными колпаками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:45

В Челябинске места массового скопления людей контролируют наряды полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:19

«УСТЭК-Челябинск»: Размер платы за отопление в мае зависит от общедомового прибора учета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:02

Власти Челябинска рассказали о работах на месте провала грунта по Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:52

Ветеранов Великой Отечественной войны до пунктов вакцинации довезет бесплатное такси
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:31

Московский транспортный эксперт расскажет челябинцам о важной роли выделенных полос
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 12:24

Задержан житель Кунашака, открывший стрельбу по молодым людям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 12:10

Южноуральская скалолазка стала победительницей первенства Европы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:48

В Миассе пьяный уголовник напал на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:43

Сегодня для вас звучит музыка в исполнении Alizbar & Ann' Sannat
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:41

В Челябинской области все еще ищут двоих пропавших в разных местах рыбаков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:33

В Челябинской области за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:06

«Аллея Победы»: в Ашинском районе огнеборцы высадили молодые кедры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:57

В Челябинск приехали лучшие кикбоксеры России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:51

В челябинском парке Гагарина завершилась акарицидная обработка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:22

В аэропорту Челябинска пенсионера сняли с рейса за отказ надевать маску
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 00:38

В Челябинской области за три дня мая выявлено 316 новых инфицированных ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:55

Во вторник в Челябинской области жарко и ветрено
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:08

У православных - Светлая Пасхальная Седмица
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 4-5 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 19:28

В Нагайбакском районе задержан пьяный водитель скорой помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:49

В Челябинске трое мальчишек получили ожоги и доставлены в больницу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:41

Ревнивец из Челябинска избил возлюбленную
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:11

«Побори свой страх»: челябинский зоопарк познакомит гостей с ползучими гадами и другими рептилиями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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03.05.2021 13:44

По дорогам Челябинска курсирует трамвай Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:22

Ласковая и послушная Джесси: копейские ветеринары ищут семью для спасенной собаки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:03

Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев к совместным уборке и отдыху
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:51

Для взрослых и детей: Молодежный театр подарит Челябинску музыкальную «Дюймовочку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:32

Челябинская область примет «Матч городов Урала» по спортивному туризму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:19

Виталий Безруков: по жалобам челябинцев на запах фекалий проводится проверка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:14

Сегодня для вас звучит пасхальная музыка в исполнении Дмитрия Парамонова и его друзей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:02

На площади Революции Челябинска монтируют трибуны для зрителей парада Победы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:46

В Миассе разыскивают поджигателя леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:19

Археологи нашли под Анапой золотого коня царя Митридата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:11

Александр Дементьев из Магнитогорска прошел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:04

Активным путешественникам по Челябинской области уготованы подарки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 10:51

Росстат: Доходы граждан в первом квартале года упали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:53

Семь лет прошло со дна пожара в Доме профсоюзов в Одессе, а виновные на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:43

Празднование Пасхи на контроле челябинских полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 13:19

Координатора «Весны» из Челябинска сняли с рейса в Екатеринбурге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:44

В Златоусте восемь подростков заблудились во время прогулки возле реки Ай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:42

В Челябинске стартовала легкоатлетическая эстафета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:38

Марат Нигматуллин: "Воистину акбар"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:38

Православные челябинцы встретили Пасху Христову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:31

Здравствуй, лето! В Челябинске заработал главный фонтан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:30

В Челябинске из-за легкоатлетической эстафеты закрыто движение в центре города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 11:10

Христос Воскресе!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 10:29

В чем особенности продвижения интернет-магазина