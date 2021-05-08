Южный Урал празднует Великую Победу

Жителей Челябинской области приглашают с размахом отпраздновать 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Видеоролики с приглашениями уже сейчас начинают размещаться в официальном Инстраграм-аккаунте министерства культуры Челябинской области.

Девятого мая открытой площадке дома культуры Родниковского сельского поселения в Троицком районе планируется показ фильмов о войне (в 21 час 30 минут).

Восьмого мая

На территории Миасса объявят «Праздничную мобилизацию». Центральная площадь города и бульвар Мира превратятся в интерактивную площадку, где каждый найдёт для себя занятие по интересам. На мастер-классах можно будет попробовать «Георгиевскую брошь» в технике канзаши, «Подвеску-звезда» в технике лепка из глины. Городской краеведческий музей разместит на площади настоящую землянку.

В Кунашакском районе ветераны боевых действий из организации «Боевое братство» отправятся в праздничный автопробег. Протяженность маршрута составит 90 километров. Участники начнут свой пробег от сквера воинов-интернационалистов в селе Кунашак и проедут через девять населенных пунктов, возлагая в каждом из них цветы к мемориалам памяти.

Состоится онлайн концерт творческих коллективов и солистов Южно-Уральского института искусств им. П. И. Чайковского ко Дню Победы. В нем принимают участие Русский народный оркестр, руководитель – Илья Черноголов и Ансамбль юношей, руководитель – Иван Резепин, а также солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В программе концерта инструментальные композиции, песни военных и послевоенных лет.

АФИША мероприятий на восьмое мая

Девятое мая

В День Победы по всей области запланировано более сотни мероприятий. Парады и возложения венков к мемориалам и вечным огням. Концерты, детские программы, выставки военной техники.

В Челябинске праздничные мероприятия начнутся в девять часов с Церемонии возложения цветов и венков у мемориала «Вечный огонь». Торжественное построение войск Челябинского гарнизона пройдет в 11 часов на площади Революции. Запланированы мероприятия во всех парках города, на пешеходной улице Кирова. В 19 часов на площадке у Торгового центра (ул. Каслинская, 64) начнется праздничный концерт «Знамя Победы». Завершится День Победы в областном центре в 22 часа праздничным фейерверком на набережной реки Миасс (около памятника Столыпину).

В Коркинском муниципальном районе праздничная программа Дня Победы будет проходить на двух площадках: на Комсомольской площади и в парке культуры и отдыха им. Федько.

В Миассе состоится поэтическая эстафета. На сцене, установленной на центральной площади, жители будут читать стихи о Победе в Великой Отечественной войне, передавая друг другу эстафету выступлений на сцене. На данный момент уже поступило более 50 заявок от желающих принять участие в эстафете «И слово память оживит…». Организаторы предполагают, что она продлится не менее двух часов. Вечером миассцев приглашают на уличную вечерку «Вот и кончилась война, дождались Победушки». Студенты отделения «Сольное и хоровое народное пение» Миасского колледжа искусства и культуры вместе с преподавателями выйдут на уличное гуляние с гармошкой и балалайкой, чтобы пригласить горожан покружиться в кадрили и спеть любимые военные песни.

В Нязепетровске в параде примет участие парадный расчет юнармейцев.

В Троицком районе отдельный парад Победы и концерт состоятся в поселке Тогузак, около дома участника Великой Отечественной войны, ветерана Ивана Леонтьевича Городянского. «Фронтовая бригада» Бобровского дома культуры и передвижной автоклуб района примут участие в театрализованном представлении на территории дома культуры.

В селе Кирса Верхнеуральского района состоится праздничный автопробег «Эх, путь дорожка фронтовая». Жители поселения на собственных автомобилях, украшенными плакатами на тему «День Победы» и георгиевскими лентами совершат автопробег по селам района.

В городском сквере Златоуста развернется танковое сражение. В рамках акции «Победный май» танко-модельный клуб «Уральский эскадрон» проведет демонстрацию танкового боя моделями танков. Участники мероприятия станут свидетелями условной реконструкции одного из танковых боев за Сандомирский плацдарм - первой встречи советских танков с немецкими Королевскими тиграми.

В 20 часов 30 минут в Златоусте состоится общегородской велопробег в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Колонна велосипедистов будет сформирована у здания ДОСААФ (пр. 30-летия Победы, д. 15). Участники проследуют до площади перед городской администрацией. А в 22 часа в городе традиционно начнется праздничный салют.

В селе Миасское (Красноармейский район) состоятся соревнования по подъему гири «Рекорд Победы». Их проведет челябинский стронгмен Дмитрий Кононец. Главная задачя мероприятия - осуществить подъем гири равный количеству мирных прожитых дней после окончания войны до сегодняшнего дня. Акция проводится четвертый год и количество подъемов каждый год растет.

В Карабаше городской музей организовал выставку «Подвигом славны твои земляки...». На ней будут представлены модели танковой колонны имени земляка, танкиста Александра Сугоняева. Макеты изготовлены в рамках областного проекта «Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин».

В 15 часов во всех регионах страны состоится онлайн-шествие «Бессмертный полк».

В Карабаше акция пройдёт в форме интерактивной проекции. Трансляция будет запущена на медиафасаде центральной библиотеки. Расположенное в центре города здание станет огромным «экраном Победы».

Государственный исторический музей Южного Урала подготовил свою праздничную программу на девятое мая.

В 11 часов начнется выставка «22 июня, ровно в 4 часа...» К 80-летию начала Великой Отечественной войны» (Западная башня, Зал ХХ века).

В 11 часов откроется фотовыставка «Герои войны» А. Кондратюка и «Парад Победы» южноуральских фотографов («Открытый мир»).

С 12 часов до 15 часов 45 минут состоится пока документальных фильмов о завершающем этапе Великой Отечественной войны: «Висло-Одерская операция», «Берлинская операция», «Георгий Константинович Жуков» и «Парад Победы 1945 года» (музейно-выставочный центр, вход со стороны набережной р. Миасс).

В 12 часов начнется акция «Танго Победы» с участием клуба «Танго V&T» (Летняя эстрада музея).

В 14 часов 30 минут - концерт оркестра «Уральский диксиленд Игоря Бурко» (Летняя эстрада музея).

Стартовали и онлайн мероприятия в областных учреждениях культуры.

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского обратилась к своим читателям с призывом «Смотрите и слушайте! Говорит Маяковка!». В рамках акции «Живое слово о Войне» сотрудники библиотеки и участники акции записали видео и аудио, на котором они читают художественное детское произведение на тему «Великая Отечественная война 1941-1945 гг». Записи выкладываются на страницу Маяковки Вконтакте с хэштегом #ОвойневМаяковке в период с 2 по 11 мая.

В видеоформате представлена и Областная патриотическая акция Дома дружбы народов «Победа на разных языках». В преддверии праздника Победы жители области прочитали стихи о войне на своих родных языках: русском, башкирском, татарском, мордовском, казахском, немецком. В акции приняли участие более 50 человек возрастом от 4 до 80 лет. Видеозаписи стихотворений размещены на сайте Дома дружбы народов.

На сайте Челябинского музея изобразительных искусств открылась виртуальная выставка «Кукрыниксы - хронографы Победы». Это совместный проект Челябинского музея и Государственного Русского Музея (Санкт-Петербург). Он объединил три выдающихся живописных полотна Кукрыниксов. Центральное произведение выставки – картина «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» - гордость челябинской коллекции. В настоящее время полотно экспонируется в Картинной галерее. Русский музей представлен двумя работами – «Конец. Последние дни гитлеровской ставки в подземелье Рейхсканцелярии» и «Обвинение. Нюрнбергский процесс».

Полная АФИША праздничных мероприятий на 9 мая.