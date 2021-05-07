Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое мая.

С 11 до 12 часов пройдет акция «Огни Победы». Участники зажгут лампадки от Вечного огня на улице Кирова и передадут их всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые не смогут побывать 9 мая на параде и принять участие в торжественных мероприятиях у Вечного огня.

В 11 часов – пятый соревновательный день чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Финалы по фулл-контакт с лоу-киком. В 16 часов – награждение призеров (Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность»).

В 11 часов Челябинский театр кукол покажет спектакль для самых маленьких «Три поросенка» (Островского, 8, Дворец культуры ЧЭРЗ).

В 11 часов 30 минут ОНФ расскажет об установке памятника на могиле ветерана Великой Отечественной войны (Андреевское кладбище в районе деревни Казанцево, Сосновский район).

В 12 часов состоится лекция «Посуда Великой Отечественной войны» (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 12 часов на сцене парка «Сад Победы» пройдет спектакль «Петрушка на войне» от Челябинского государственного Театра Кукол имени В. Вольховского. Вход свободный (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 12 часов 45 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в международной акции «Сад Памяти» и высадит сибирскую ель (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, Сад Победы).

В 13 часов в поселке Красное поле маленькие артисты театральной студии «Журавлик» сыграют спектакль «А зори здесь тихие». Мероприятие посвящено 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (поселок Красное поле, улица Центральная, дом 2).

С 14 до 16 часов в Парке «Сад Победы» состоится игровой квест «Искры победы». Участие бесплатное, но по предварительной записи в группе «в контакте» и инстаграме парка, а также по телефону 225-31-79. Возраст участников от 10 до 15 лет (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 13 часов 30 минут Челябинский театр кукол покажет спектакль для самых маленьких «Три поросенка» (Островского, 8, Дворец культуры ЧЭРЗ).

В 14 часов начнется турнир настольных игр «Игромай». Можно будет принять участие в развлекательных («Крокодил» и «Уно») и в интеллектуальных играх («Скрабл», «Хронограф», «Техностратегия», «Чепухатом», «Профессионалы», «Атомные гипотезы») в Центре межкультурных коммуникаций (ул. Цвиллинга, 61).

В 16 часов состоится гражданско-патриотическая акция «Южный Урал. Опорный край Победы», посвященная трудовому подвигу южноуральцев в годы Великой Отечественной войны (на плацу Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов - филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»).

В 16 часов состоится кинолекторий по фильму «Белый тигр» (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В музее Заповедника «Аркаим» откроется выставка «О чем рассказывают древние озера». Коллекция из фондов Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера включает в себя изделия из камня, кости, рога и дерева, сохраненного торфянником, возраст которых составляет несколько тысячелетий.

Восьмого мая на Челябинской телебашне РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции «Бессмертный полк» - появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто».

ДЛЯ СПРАВКИ

8 мая - Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.

8 мая - Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца.

8 мая 2021 года - Всемирный день справедливой торговли.

8 мая 2021 года - Всемирный день мигрирующих птиц.

8 мая - День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

8 мая - День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России.

8 мая в народном календаре – Марк Ключник.

8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.

8 мая 1965 года в СССР утверждено Положение о почетном звании «Город-герой».

8 мая 1967 года состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».