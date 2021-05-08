Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое мая (обновляется).

В 9 часов состоится торжественная церемония возложения цветов и венков у мемориала «Вечный огонь» в Челябинске.

С 9 до 16 часов в «Саду Победы» состоится концертная программа, на территории парка будет работать выставка масштабных моделей военной техники, летний читальный зал, выставка книги. Состоится открытие сезона летней парковой библиотеки (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, площадка выставки военной техники).

В 10 часов состоится митинг-концерт «С Днем Победы!» (площадка у ДК «ЧМЗ»).

В 10 часов состоится тожественный митинг с возложением цветов и венков у стелы «Защитникам Отечества» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, Парк «Сад Победы»).

С 10 часов и каждые два часа – бесплатная экскурсия по выставке «Вспомним». Проект основан на уникальных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фото и видео и построена по принципу художественного фильма, с применением технологии video mapping. (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 11 часов состоится торжественное построение войск Челябинского гарнизона (площадь Революции).

В 11 часов начнет работу «Поляна ветеранов» в «Саду Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

С 11 до 16 часов на сцене театральной площади в Саду Победы состоится главный праздничный концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы города (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 11 часов в Саду Победы откроется выставка ретро-прессы военных лет «Красная гвоздика – спутница тревог», подготовленная сотрудниками отдела обслуживания Областной Публичной библиотеки. В военном кинозале КИБО будут продемонстрированы художественные ретро-фильмы о Великой Отечественной войне. Кроме того, будет открыт читальный зал «Читаем под открытым небом» - выставка-просмотр литературы военных авторов (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 11 часов открывается выставка «22 июня, ровно в 4 часа...», приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны» (Челябинск, Труда, 100, Государственный исторический музей, Западная башня, Зал ХХ века).

В 11 часов состоится фотовыставка «Герои войны» А. Кондратюка и «Парад Победы» южноуральских фотографов, которая расположена в галерее «Открытый мир» (Челябинск, Труда, 100, Государственный исторический музей, площадка под открытым небом за западной башней музея).

В 11 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится праздничная программа «Победы в сердце каждого живет!» (Челябинск, ул. 60-Летия Октября, д. 11).

В 12 часов на Театральной площади состоится праздничный концерт при участии учащихся детских школ искусств, а также лучших творческих коллективов Челябинска. Одновременно начнут работу кухни народов мира.

В 12 часов на пешеходной части улицы Кирова начнется праздничный концерт «Челябинск – город победителей» при участии культурного центра ГУ МВД России по Челябинской области. Будут исполнены песни военных лет вместе с посетителями Кировки.

В 12 часов на сцене Городского сада им. А.С. Пушкина пройдет праздничный концерт «Победа Родины моей». На центральной площадке парка состоится конкурс детского рисунка, мастер-класс по изготовлению брошей с использованием георгиевской ленты, акция «Споемте друзья» – исполнение песен о Великой Отечественной войне посетителями парка, все желающие смогут потанцевать под военные вальсы (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58-а).

В 12 часов состоится акция «Танго Победы» с участием клуба «Танго V&T» (Челябинск, Труда, 100, Государственный исторический музей, Летняя эстрада, сквер перед восточной башней).

С 12 до 15 часов 45 минут в музейно-выставочном центре пройдет показ документальных фильмов из Музея Победы о завершающем этапе Великой Отечественной войны: в 12 часов - «Висло-Одерская операция», в 13 часов - «Берлинская операция», в 14 часов - «Георгий Константинович Жуков», в 14 часов 45 минут - «Парад Победы 1945 года» (Челябинск, Труда, 100, Государственный исторический музей, восточная башня, вход со стороны набережной)

В 12 часов на территории муниципальных парков культуры и отдыха, а также на пешеходной части улицы Кирова пройдет Акция «Георгиевская лента».

С 13 до 15 часов в парке Гагарина на Главной сцене пройдет гала-концерт фестиваля «Пришла весна, Пришла Победа!». Выступят вокалисты и танцоры, прошедшие конкурсный отбор, они посвятят свои выступления памяти воинов и тех, кто трудился в тылу (ул. Коммуны, д. 100).

В 13 часов 30 минут в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится концерт оркестра «Живые звуки» (Челябинск, ул. 60-Летия Октября, д. 11).

В 14 часов на площадке у кинотеатра «Победа» состоится праздничный концерт «Этот День Победы» (пр. Комсомольский, 34).

В 14 часов 30 минут состоится концерт оркестра «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Победы (Челябинск, Труда, 100, Государственный исторический музей, Летняя эстрада музея).

В 15 часов начнется онлайн-шествие Бессмертного полка.

В 15 часов клуб «VS Танго» приглашает на акцию «Танго Победы». Сбор участников — на Красной площади (Челябинск, Труда, 100, Государственный исторический музей, центральный вход в музей и на летней эстраде).

С 16 до 18 часов в парке Гагарина на сцене Летнего театра состоится концерт духового оркестра, посвященный Дню Победы.

В 17 часов начнется народное гулянье «Весна Победы» на площади у развлекательного комплекса «Аврора».

В 18 часов «Уральский диксиленд» выступит с праздничным концертом на площадке «Открытый мир». В программе: песни о войне, классика советской и российской эстрады, попурри на русские народные песни (Челябинск, Труда, 100, Государственный исторический музей).

В 19 часов состоится концерт с участием российских звёзд «Знамя Победы» в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне - рок-группа «Любэ», вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» и Уральский государственный академический русский народный хор. Ведущие вечера – актриса Екатерина Климова и актёр, народный артист России Борис Щербаков. Организатор - Русская медная компания (АО «РМК») при поддержке губернатора Челябинской области (площадке у Торгового центра, ул. Каслинская, 64).

В 20 часов на пешеходной части улицы Кирова в Челябинске начнется праздничный концерт «Огонь Победы». Мероприятие пройдет при поддержке компании «Новатэк».

В 20 часов 30 минут в Златоусте состоится общегородской велопробег в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Колонна велосипедистов будет сформирована у здания ДОСААФ (пр. 30-летия Победы, д. 15).

В 21 час - вечер со свечами у «Стены Памяти» в Челябинске. Среди фотографий прозвучат аудиоистории и пронзительный реквием. Каждый в свете живого огня сможет вспомнить своего героя и почтить его память (Челябинск, «Бульвар Славы»).

В 22 часа состоится праздничный фейерверк на набережной реки Миасс в Челябинске (около памятника Столыпину).

В 22 часов прогремит праздничный салют в Златоусте.

В галерее «Открытый мир» (между западной башней и Садом камней) фотожурналист Александр Кондратюк представит фотовыставку «Не жалея жизни, мир наш отстояли» - о ветеранах войны, живущих в Челябинской области (Челябинск, Труда, 100, Государственный исторический музей).

ДЛЯ СПРАВКИ.

9 мая – День Победы.

9 мая – День матери.

9 мая 2021 года - Антипасха - Фомино воскресенье (в народе называют Красная горка).

9 мая в народном календаре – Глафира Горошница.

9 мая 1945 года учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

9 мая 1960 года состоялось торжественное открытие мемориала в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.

9 мая 1994 года учрежден орден Жукова и медаль Жукова.

9 мая 1995 года в Москве состоялось торжественное открытие мемориального комплекса Победы на Поклонной горе.

9 мая 2006 года в России утверждено Почётное звание «Город воинской славы».