Забрала брата и ушла из дома: поиски исчезнувшей семилетней девочки из Челябинска в новом выпуске проекта «Вернувшиеся» на ТВ-3

В эту пятницу, третьего ноября, на ТВ-3 вышел новый эпизод документального проекта «Вернувшиеся», который показывает реальные истории пропавших людей и объясняет, как вести себя в ситуациях, если вы или кто-то из ваших знакомых потерял дорогу домой. Новая серия расскажет о семилетней Авроре, которая сбежала из дома вместе с младшим братом.

Утром 3 сентября 2023 года первоклассница Аврора Голендухина собрала своего трехлетнего брата Матвея и ушла вместе с ним из дома. В это время ее мама была на работе, а отец еще спал. У детей не было с собой мобильного телефона, поэтому после пропажи родители не могли никак с ними связаться.

Спасением Авроры и Матвея занялась их бабушка. Она сразу поняла, что причина исчезновения детей кроется в тяжелых отношениях в семье: ребята могли просто бояться оставаться дома из-за вспыльчивости отца.

Первые часы поисков бабушка провела самостоятельно, но спустя время она поняла, что это бессмысленно. Женщина подключила к спасению полицию и обратилась в местные ПСО. Правоохранительные органы поняли, что в этой истории нет ничего криминального, а дети действительно просто сбежали из дома. Скорее всего, именно Аврора была инициатором побега, а маленького брата она забрала, чтобы тот не попал под горячую руку отца…

Ольга Кузнецова, бабушка Авроры и Матвея: «Мы с полицейским ездили по всем дворам на машине, смотрели все вокруг. Проверили все дороги, доехали до детского садика. Проверили все места, куда они могли пойти».

Через три часа в Челябинске работало несколько поисково-спасательных отрядов и по всему городу были выставлены посты с наблюдателями. Детей в тесной связке искали полиция, волонтеры и местные жители. В обед очевидцы сообщили, что нашли похожего на Матвея мальчика в одном из продуктовых магазинов. Просмотревкамеры видеонаблюдения, поисковики поняли, что Аврора привела брата в магазин, где работал их дядя, и оставила его там. Сама же девочка скрылась в неизвестном направлении и осталась одна в огромном городе…

Долгое время никто не отвечал на ориентировки, девочку не видел никто из прохожих. Волонтеры начали бить тревогу и разрабатывать новый план спасения Авроры. Спустя 5 часов поиска жительница Челябинска сообщила, что видела похожую на Аврору девочку на другом конце города. Волонтеры сразу отправились туда и посмотрели камеры видеонаблюдения – оказалось, что замеченным ребенком действительно была Аврора, но где она теперь никто не знал. Неравнодушная местная жительница, которая позвонила координатору поисково-спасательного отряда, сказала, что девочка уехала на автобусе до конечной станции, где была только промзона. Что ребенку могло понадобиться в отдаленном и опасном нежилом районе – оставалось загадкой…

Новые выпуски проекта «Вернувшиеся» можно увидеть каждую пятницу в 14:30 на телеканале ТВ-3!