Жителей Екатеринбурга пригласили на концерт Гагариной в Челябинск

В Екатеринбурге организаторы отменили концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться 29 ноября в «Екатеринбург-ЭКСПО». Его перенесут на апрель следующего года. Тем не менее, взамен горожанам предложили посетить ее выступление в Челябинске.
Соответствующая информация появилась на официальной странице «Вконтакте», посвященной выступлению певицы.
«Друзья, мы ждали и надеялись на скорую встречу с вами! Но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе было принято решение о переносе мероприятия на более позднюю дату», - говорится на странице сообщества.
Концерт перенесли на 30 апреля 2021 года.
«Желающие посетить концерт 2 декабря в Челябинске могут обменять свои билеты», - уточнили в сообществе.
Обменять или вернуть билеты можно на официальном сайте Полины Гагариной.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении новых ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, теперь все концерты можно будет проводить только по согласованию с министерством культуры области. Кроме того, должны быть соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.