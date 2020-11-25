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Жителей Екатеринбурга пригласили на концерт Гагариной в Челябинск

В Екатеринбурге организаторы отменили концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться 29 ноября в «Екатеринбург-ЭКСПО». Его перенесут на апрель следующего года. Тем не менее, взамен горожанам предложили посетить ее выступление в Челябинске.

Соответствующая информация появилась на официальной странице «Вконтакте», посвященной выступлению певицы.

«Друзья, мы ждали и надеялись на скорую встречу с вами! Но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе было принято решение о переносе мероприятия на более позднюю дату», - говорится на странице сообщества.

Концерт перенесли на 30 апреля 2021 года.

«Желающие посетить концерт 2 декабря в Челябинске могут обменять свои билеты», - уточнили в сообществе.

Обменять или вернуть билеты можно на официальном сайте Полины Гагариной.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении новых ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, теперь все концерты можно будет проводить только по согласованию с министерством культуры области. Кроме того, должны быть соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.