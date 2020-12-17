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«Золотая маска» оценила «Подвиг Геракла» из Челябинска

Спектакль Челябинского Молодёжного театра «Подвиг Геракла» попал в поле зрения «Золотой маски». Главный театральный фестиваль России в марте будущего года проведёт в восьмой раз уникальную внеконкурсную программу «Детский Weekend», участие в которой примет и челябинский театр.

Эта программа будет посвящена 100-летию Российского академического молодёжного театра (РАМТ), чьей главной миссией является воспитание зрителя и объединение вокруг себя театров для детей и юношества со всей страны. Сцена этого театра в течение нескольких мартовских дней и представит 11 самых ярких и необычных детских спектаклей, отобранных экспертами программы в основном в региональных театрах. В афише проекта «Детский Weekend» - Красноярский театр юного зрителя, Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, Театр-Театр из Перми, Канский драматический театр, Екатеринбургский театр "Желтый квадрат", Новосибирский театр "Глобус", Хабаровский театр юного зрителя. И в этом ряду достойно занял своё место Молодёжный театр Челябинска со спектаклем «Подвиг Геракла». Пьесу, специально написанную для театра московским драматургом Анастасией Мордвиновой, поставил Константин Муханов, выпускник режиссёрского курса Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова (РАТИ-ГИТИС). Вместе с ним над спектаклем работали художник Анна Кострикова (выпускница курса Дмитрия Крымова), композитор Даниил Посаженников, видеохудожники Антон Сластников и Дмитрий Иванченко, художник по свету Александр Скрыпник, режиссёр по пластике Варвара Зырянова.

Герой спектакля подросток Гера уверен, что совершить подвиг не стоит особых усилий, что это просто и легко. В результате современный Геракл делает немало ошибок, прежде чем убеждается в обратном. И получает на своём пути, полном неожиданных и суровых испытаний, важные жизненные уроки.

В основе пьесы Анастасии Мордвиновой – реальная история о подвиге, который мог остаться незамеченным. Обратившись к ней, постановщики попробовали связать тип мифологического Геракла с современностью: отзвуки древнегреческого мифа в буквальном смысле врываются в жизнь персонажей и сценическое пространство спектакля.

«Это уникальная работа, многие подступались к теме древнегреческих мифов с вопросом, как об этом рассказать современным детям,- говорит главный режиссёр Молодёжного театра Иван Миневцев. – И что такое для них подвиг? Константин Муханов вместе с Аней Костриковой и Настей Мордвиновой придумали этот спектакль. Они – команда, выросшая из лаборатории Дмитрия Крымова, они – сильнейшие фантазёры. По-моему, они прекрасно нафантазировали этот мир».

В спектакле «Подвиг Геракла», премьера которого состоялась в конце прошлого сезона, работали актёры Ринат Загидуллин, Никита Скобелев, Артём Прокудин, Екатерина Солнцева, Ольга Завьялкова, Дмитрий Хозин.

После новогодних каникул зрители смогут увидеть «Подвиг Геракла» 17 января (в 11-00 и 14-00).