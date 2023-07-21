100 нарушений миграционного законодательства: южноуральские полицейские продолжают проверки

Полицейские Челябинской области продолжают проверку тепличных хозяйств. Проверки направлены на выявление правонарушений миграционного законодательства. По результатам мероприятий с начала года проверено порядка 100 тепличных хозяйств и агрокомплексов.

Полиция Челябинской области на постоянной основе проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление правонарушений миграционного законодательства. С начала текущего года сотрудники управления по вопросам миграции проверили порядка 100 тепличных хозяйств и агрокомплексов и более 900 иностранных граждан, занимавшихся выращиванием плодоовощной продукции, на наличие разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности. Пресечено более 100 административных правонарушений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Накануне в Красноармейском районе в рамках межведомственного взаимодействия прошла проверка тепличных хозяйств на предмет нарушения работниками миграционного законодательства. Всего за один день мероприятий сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с Россельхознадзором и налоговой службой проверено 54 иностранных гражданина, пресечено 16 административных правонарушений, в том числе 14 за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.

Судебными органами решается вопрос об административном выдворении иностранного гражданина за пределы страны с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан. В настоящее время устанавливается работодатель для привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ.

Все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет, уточнили в главке.

Сотрудниками Россельхознадзора произведена фиксация захламления территории тепличных хозяйств отходами производства, взяты пробы грунта и производимой продукции для проведения анализа и выявления нарушений. По результатам проверки будут приняты меры административного воздействия.