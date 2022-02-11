14 февраля челябинские больничные клоуны признаются в любви детям

В День всех влюбленных, 14 февраля, больничные клоуны «Семья Пилюлькиных» организуют праздник под окнами Челябинской областной детской больницы.

Как сообщает организатор - благотворительное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд», под окнами больницы выступит танцевальный коллектив Свободный театр танца «Пластилиновые люди». На одежде танцоров будут огромные красные сердца.

Затем к окнам больничных палат поднимется автовышка, украшенная шарами. В автовышке будут больничные клоуны. С начала пандемии больничные клоуны работают с детьми только через «стекло» и прекрасно научились «говорить» на языке пантомимы.

Признаться в любви к детям придут и постоянные волонтеры «Искорка Фонд». А после праздника в детский онкоцентр каждому ребенку и маме передадут игру-фокус «Сердце».

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В фонде напомнили, с января 2020 года из-за карантина «Искорка Фонд» прекратил проведение в детском онкоцентре традиционных праздников и творческих мастер-классов. Праздники переместились на улицу – они проводятся один раз в месяц, а творчество перешло в онлайн формат.

«Праздник под окнами» пройдет 14 февраля с 16 часов до 16 часов 40 минут у хирургического корпуса ЧОДКБ.