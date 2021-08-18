«Искорка Фонд» подарит маленьким пациентам областной больницы Челябинска ароматный праздник

В Челябинске благотворительное движение «Искорка Фонд» завтра, 19 августа, проведет свой десятый концерт под окнами областной детской больницы. В Яблочный спас у маленьких пациентов будет много позитива, музыки и, конечно, яблок.

Огромную посылку с фруктами передадут на третий этаж хирургического корпуса больницы, где находится детское онкоотделение. Несколько ящиков наливных, ароматных яблок подарил Тракторозаводский рынок - их хватит в каждую палату онкоцентра: и детям, и родителям.

А вот артисты постараются выступить так, чтобы их услышали маленькие пациенты и в других отделениях - концерт пройдет дважды: сначала - у хирургического корпуса, потом - у соматического.

В программе концерта: выступления коллектива больничных клоунов «Семья Пилюлькиных» и компании Wite Group, ди-джея Никиты и творческого центра «Креатив», народного дуэта Юлии Черных и Галины Герпст, детского фольклорного ансамбля «Зарянка».

И главная «бомба» праздника - этнобэнд «IS NOT», который будет играть рок на балалайках.