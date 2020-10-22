70 студентов будут помогать южноуральским медикам на вызовах

В понедельник, 26 октября, на подстанции скорой помощи Челябинской области выйдут работать 70 студентов четвертого курса Аргаяшского медицинского колледжа. Им будет гарантировано последующее трудоустройство.

Об этом сообщила сегодня, 22 октября, на брифинге для журналистов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Сначала студенты пройдут двухнедельную практику, а потом будут трудиться. Скорая помощь почувствует серьезное пополнение. Это позволит снизить нагрузку на врачей и сократить время ожидания медиков», - сказала первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

Также Ирина Гехт сообщила, что сейчас в Челябинске в сутки поступает порядка 1500 вызовов от жителей. По области – 3570. Нагрузка на медиков колоссальная. Люди приезда скорой порой ждут по несколько дней.