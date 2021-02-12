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Администрация Челябинска подарила инвалиду-колясочнику ступенькоход

Администрация Челябинска подарила инвалиду-колясочнику ступенькоход, чтобы обеспечить ему беспрепятственный доступ к собственному жилью. Как оказалось в реальности, ступенькоход такого доступа не обеспечивает. Расскажем историю подробнее.

Еще с 2016 года инвалид-колясочник Сергей Стыцин, проживающий в доме №2б по улице Рылеева, пытается добиться исполнения решения суда об обеспечении беспрепятственного доступа к своему жилью. Пройден большой путь судов с администрацией Челябинска, 16 января 2020 года Следственный комитет даже возбудил дело против мэрии по статье «Халатность». И, о чудо, инвалиду подарили ступенькоход… весом 39 килограммов.

По решению суда самым верным способом обеспечить колясочнику доступную среду было обязать строительную компанию «Магистр» создать вертикальный подъемник. Но администрация Челябинска с гордостью вручила Сергею Стыцину ступенькоход. Хотя представители мэрии на демонстрации приспособления и сами долго разбирались, как работает эта «чудо-техника».

Как выяснилось, ступенькоход не может использоваться инвалидом самостоятельно, необходимо «привлечение стороннего лица». Вот как это попытались объяснить представители администрации.

- Данный аппарат предусматривает привлечение стороннего лица, который вам поможет обеспечить беспрепятственный доступ с помощью ступенькохода.

- Так у нас данное лицо поможет обеспечить беспрепятственный доступ, данное лицо должно исполнять решение суда? Или все-таки вы (администрация Челябинска) должны исполнить решение суда?

- Мы с помощью данного ступенькохода обеспечиваем вам беспрепятственный доступ»

- То есть вы будете приезжать, правильно я вас понимаю?

- Нет.

Судя по всему, в администрации города предполагают, что супруга Сергея будет сидеть дома без работы, а потом, встречая мужа, будет вытаскивать 39-килограммовый ступенькоход на улицу. Впрочем, и сама демонстрация приспособления оказалась провальной. В общем посмотрите все сами!