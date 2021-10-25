Администрация Калининского района Челябинска будет писать заявление в полицию на подрядчика из Екатеринбурга

Фирму «Ландшафт и Декор» из Екатеринбурга, которая занималась благоустройством территории за ледовой ареной «Трактор» ждет судебное разбирательство и объяснение с полицией. Работы выполнены некачественно, а на все претензии руководство фирмы не реагирует.

Об этом сообщил сегодня, 25 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник.

«Ведется претензионная работа. ООО «Ландшафт и Декор» представило не полный пакет документов. Работы выполнены не в соответствии с требованиями. Нами уже были предъявлены штрафные санкции. Было подано соответствующее исковое заявление. Требование было – устранить нарушение до 15 октября. Это выполнено было не было. Подрядчик не реагирует. Готовим еще одно заявление в суд и будем писать заявление в полицию», - сказал Сергей Колесник.

«Обращаюсь ко всем главам районов, если не утраивают работы по качеству или объему, то пишите претензии, если вы не согласны с тем, что «Стройконтроль» подписывает акты выполненных работ. Если есть сомнения по их действиям, то заказывайте экспертизу, потом пищите заявление в суд. Если и это не поможет, то будем привлекать правоохранительные органы. Будет контролировать и «Стройконтроль», - отреагировала глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, согласно условиям контракта, подрядчик должен был установить детский игровой комплекс стоимостью 6,3 миллиона рублей. Однако, как сообщает у себя на странице в социальной сети депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, подрядчик приобрел два комплекса стоимостью чуть более одного миллиона каждый. Они строительной сварки были объединены в один, не имеющий сертификата качества и безопасности.

Депутат уже инициировала вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к ответственности.