Аферисты стали представляться сотрудниками следственного комитета Челябинской области

В Челябинской области вновь зафиксированы случаи телефонного мошенничества со стороны аферистов, которые представляются должностными лицами следственного управления СКР региона. Злоумышленики требуют предоставить информацию о данных банковских карт, а также осуществить операции по снятию или переводу денежных средств.

Используя специальное программное обеспечение, мошенники совершают телефонный звонок, который определяется как входящий вызов со стационарных номеров следственного управления или следственных отделов Челябинска.

«СУ СК России по Челябинской области официально заявляет, что телефонные звонки от имени должностных лиц следственного управления с подобными просьбами - действия мошенников. Требования о перечислении денежных средств, операций по счетам и предоставлении данных банковских карт или счетов, являются незаконными», - сообщили в пресс-службе СКР Челябинской области.

Сотрудники следственного комитета рекомендуют южноуральцам выполнять следующий алгоритм, чтобы не стать жертвами мошенников:

- убедитесь, что к вам обращаются должностные лица следственного управления, уточните и зафиксируйте фамилию звонившего, должность;

- для разрешения возникших сомнений позвоните в следственное управление по телефонам 8(351) 728-57-01, 728-20-58;

- ни в коем случае не осуществляйте ответный вызов на определившийся у вас номер, поскольку вы опять попадете на мошенников.