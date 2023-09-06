Агентство проводит розыгрыш билетов в кино

Информационное агентство "Урал-пресс-информ" проводит розыгрыш билетов в кино.

Хотите сходить в обновленный мягкий кинотеатр и весело провести время? Мы подарим вам эту возможность. Разыгрываем два пригласительных в сеть «Мягкие кинотеатры».

Условия простые:

- быть подписанным на наш канал URALPRESS.RU.

- написать в комментариях, на какой фильм хотите пойти.

Отмечайте ниже друга, с которым разделите пригласительные в кино.