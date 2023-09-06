06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
06.09.2023
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
06.09.2023
Дело четырех южноуральцев, сжигавших дома ради страховки, отправлено в суд
06.09.2023
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку о верблюдах
05.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября (18+)
05.09.2023
В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
11.10.2018
«Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на громкую премьеру в оперном театре и на концерт группы «Градусы»
20.07.2018
Читатели «Урал-пресс-информ» получают подарки
12.07.2018
Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты в кино в RealD 3D
11.04.2018
Агентство «Урал-пресс-информ» радует своих читателей
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023