Академику РАН из Миасса Владимиру Дегтярю вручена научная Демидовская премия

Гендиректору и генеральному конструктору ГРЦ Макеева (Миасс, Челябинская область), академику РАН Владимиру Дегтярю вручили научную Демидовскую премию – самую престижную неправительственную награду страны.

Торжественная церемония вручения премии состоялась десятого февраля в Екатеринбурге. Высокого признания научного сообщества удостоены четверо российских ученых. Это выдающийся конструктор, создатель нового поколения ракетной техники академик Владимир Дегтярь, на протяжении 25 лет успешно возглавляющий отечественную школу морского ракетостроения; автор пионерских работ в области биотехнологий академик Михаил Кирпичников; легендарный нейрохирург академик Александр Коновалов; палеонтолог с мировым именем Алексей Розанов.

Премии и памятные золотые медали лауреатам вручили исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и председатель Попечительского совета научного Демидовского фонда академик РАН Геннадий Месяц. Исполнительный директор научного Демидовского фонда академик РАН Валерий Чарушин зачитал поздравление президента Российской академии наук Геннадия Красникова:

«За три десятилетия премию получили сто ученых – лучшие из лучших во всех основных областях знаний. Причем наш выдающийся физик академик Жорес Алферов удостоен уральской награды на год раньше Нобелевской, что свидетельствует о высочайшей квалификации экспертов Демидовского комитета и подтверждает авторитет премии. Достойным пополнением этого списка стала четверка нынешних лауреатов. Все эти ученые успешно сочетают фундаментальные исследования с прикладными, являют собой пример преданности своему делу для молодежи».

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», Владимир Дегтярь удостоен Демидовской премии в номинации «Машиностроение» за выдающийся вклад в создание ракетной техники нового поколения. Представлявший лауреата академик Виталий Бердышев назвал руководителя Государственного ракетного центра и его сотрудников защитниками нашей Родины.

В своем ответном слове Владимир Дегтярь выразил признательность и благодарность руководству и всем членам научного комитета, попечительского совета за решение о присуждении столь престижной награды. Владимир Григорьевич отметил, что эту авторитетную премию он воспринимает как признание не только его достижений, а заслуг всего коллектива ГРЦ, который на протяжении 75 лет успешно выполняет государственные задания, создавая уникальные образцы ракетной техники.

Сразу после торжественной церемонии Владимир Дегтярь сообщил о своем решении перечислить премию в фонд поддержки военнослужащих: «Мы знаем, как нелегко нашим защитникам на передовой, поэтому всем коллективом ГРЦ помогаем с первого дня специальной военной операции. Когда узнал, что мне полагается премия в денежном выражении, а это один миллион рублей, то, ни секунды не раздумывая, принял решение перечислить ее в фонд помощи нашим ребятам. На эти деньги будет приобретено самое для них необходимое».

СПРАВКА

Демидовская премия была учреждена в 1832-м году уральским горнопромышленником Павлом Демидовым и вручалась на протяжении 34-х лет. В 1993-м году традиция в Свердловской области была возрождена. В число лауреатов награды вошли самые блистательные умы России, навсегда вписавшие ее в число ведущих научных держав: Менделеев, Пирогов, Сеченов, Крузенштерн и многие другие.

Лауреатами в новейшей истории премии стали 104 ученых, 12 из которых - уральцы.