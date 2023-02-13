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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Фото: Пресс-служба ГРЦ Макеева

Академику РАН из Миасса Владимиру Дегтярю вручена научная Демидовская премия

Руководитель ГРЦ Макеева решил отдать все деньги в фонд помощи бойцам на передовой

Гендиректору и генеральному конструктору ГРЦ Макеева (Миасс, Челябинская область), академику РАН Владимиру Дегтярю вручили научную Демидовскую премию – самую престижную неправительственную награду страны.

Торжественная церемония вручения премии состоялась десятого февраля в Екатеринбурге. Высокого признания научного сообщества удостоены четверо российских ученых. Это выдающийся конструктор, создатель нового поколения ракетной техники академик Владимир Дегтярь, на протяжении 25 лет успешно возглавляющий отечественную школу морского ракетостроения; автор пионерских работ в области биотехнологий академик Михаил Кирпичников; легендарный нейрохирург академик Александр Коновалов; палеонтолог с мировым именем Алексей Розанов.

Премии и памятные золотые медали лауреатам вручили исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и председатель Попечительского совета научного Демидовского фонда академик РАН Геннадий Месяц. Исполнительный директор научного Демидовского фонда академик РАН Валерий Чарушин зачитал поздравление президента Российской академии наук Геннадия Красникова:

«За три десятилетия премию получили сто ученых – лучшие из лучших во всех основных областях знаний. Причем наш выдающийся физик академик Жорес Алферов удостоен уральской награды на год раньше Нобелевской, что свидетельствует о высочайшей квалификации экспертов Демидовского комитета и подтверждает авторитет премии. Достойным пополнением этого списка стала четверка нынешних лауреатов. Все эти ученые успешно сочетают фундаментальные исследования с прикладными, являют собой пример преданности своему делу для молодежи».

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», Владимир Дегтярь удостоен Демидовской премии в номинации «Машиностроение» за выдающийся вклад в создание ракетной техники нового поколения. Представлявший лауреата академик Виталий Бердышев назвал руководителя Государственного ракетного центра и его сотрудников защитниками нашей Родины.

В своем ответном слове Владимир Дегтярь выразил признательность и благодарность руководству и всем членам научного комитета, попечительского совета за решение о присуждении столь престижной награды. Владимир Григорьевич отметил, что эту авторитетную премию он воспринимает как признание не только его достижений, а заслуг всего коллектива ГРЦ, который на протяжении 75 лет успешно выполняет государственные задания, создавая уникальные образцы ракетной техники.

Сразу после торжественной церемонии Владимир Дегтярь сообщил о своем решении перечислить премию в фонд поддержки военнослужащих: «Мы знаем, как нелегко нашим защитникам на передовой, поэтому всем коллективом ГРЦ помогаем с первого дня специальной военной операции. Когда узнал, что мне полагается премия в денежном выражении, а это один миллион рублей, то, ни секунды не раздумывая, принял решение перечислить ее в фонд помощи нашим ребятам. На эти деньги будет приобретено самое для них необходимое».

СПРАВКА

Демидовская премия была учреждена в 1832-м году уральским горнопромышленником Павлом Демидовым и вручалась на протяжении 34-х лет. В 1993-м году традиция в Свердловской области была возрождена. В число лауреатов награды вошли самые блистательные умы России, навсегда вписавшие ее в число ведущих научных держав: Менделеев, Пирогов, Сеченов, Крузенштерн и многие другие.

Лауреатами в новейшей истории премии стали 104 ученых, 12 из которых - уральцы.

АО «ГРЦ Макеева»
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09.02.2023 09:47

Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона

09.02.2023 09:43

В Челябинск прилетел «Царь воды»

08.02.2023 23:51

В Челябинске 24 марта состоится концерт Floyd Universe - Symphony Tribute Show

08.02.2023 22:53

Более 70% предпринимателей готовы покупать отечественные товары по итогам опроса

08.02.2023 17:29

Имя на стене – Александр Чижевский

08.02.2023 17:21

«Каменному поясу» Челябинска – сорок лет

08.02.2023 17:06

Наталья Котова открыла в Челябинске «Планету детства»

08.02.2023 17:04

Love is от «Пятерочки»

08.02.2023 16:30

Высокий интерес зрителей помогает учреждениям культуры Челябинской области развиваться

08.02.2023 16:30

В четверг в Челябинской области ожидается снегопад

08.02.2023 16:21

Анонсы событий и мероприятий на девятое февраля (18+)

08.02.2023 16:10

Зоозащитников Челябинской области научат эффективно пристраивать животных

08.02.2023 15:49

Разборка двух школьных «группировок» в Челябинске закончилась уголовным делом

08.02.2023 15:00

Обстоятельства массовой драки у стен ОЦ-5 Челябинска устанавливает полиция

08.02.2023 14:43

Содержание сероводорода в воздухе Челябинска превышает ПДК в два с лишним раза

08.02.2023 14:36

Как развиваются стоматологические материалы: тенденции

08.02.2023 13:33

Заповедник «Аркаим» ищет гидов на летний период

08.02.2023 13:11

Освящены все корпуса аэропорта Челябинска и взлетная полоса

08.02.2023 13:10

Молодёжный театр приглашает на творческую встречу с режиссёром Артёмом Устиновым

08.02.2023 12:50

Три города Челябинской области получат дополнительно федеральные средства на благоустройство

08.02.2023 12:43

Зимняя «перепись» птиц и зверей в Челябинской области ведется ударными темпами

08.02.2023 12:09

История солнечной Адели, или Доброта спасет мир

08.02.2023 11:56

ММК: научный подход к металлургии