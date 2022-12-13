13.12.2022
Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат
13.12.2022
Я аж вспотел: известный челябинский пивовар Илья Ройтенберг совершил полет на ТУ-154
12.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря (18+)
12.12.2022
Выпускник ЮУрГУ с борта МКС поздравил россиян с Днем Конституции
12.12.2022
В День Конституции глава Курчатовского района вручил паспорта молодежи
12.12.2022
Легендарную челябинскую гармошку модернизировали и вернули на линию
Акция «Подарим Новый год детям» стартует в Челябинской области 19 декабря
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022