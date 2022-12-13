Акция «Подарим Новый год детям» стартует в Челябинской области 19 декабря

В следующий понедельник, 19 декабря, в Челябинской области стартует ежегодная акция «Подарим Новый год детям».

Распоряжение о проведении акции подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести в Челябинской области акцию «Подарим Новый год детям» в период с 19 декабря 2022 года по 16 января 2023 года», - говорится в постановлении.

Новогодние губернаторские подарки получат дети в возрасте от одного года по 12 лет включительно, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети-инвалиды;

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, которые стоят на учете в соцзащите;

- дети, содержащиеся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- дети, воспитывающиеся в семьях, являющихся получателями государственной социальной помощи в 2022 году.

Кроме того, подарки получат дети в возрасте до года по 14 лет включительно:

- участники губернаторских ёлок,

- дети, воспитывающиеся в семьях военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах, вооруженных конфликтах, специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины,

- дети, воспитывающиеся в семьях граждан РФ, призванных по частичной мобилизации в соответствии с Указом президента для участия в СВО.

- дети, воспитывающиеся в семьях граждан, заключивших контракт с Минобороны для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец».

Кроме того, подарками будут обеспечены дети в возрасте от года до 18 лет (17 лет включительно):

- дети с заболеваниями: аутизм, целиакия, фенилкетонурия, сахарный диабет, муковисцидоз,

- дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (социально опасным) поведением.

- дети, находящиеся в центре временного содержания несовершеннолетних нарушителей ГУ МВД по Челябинской области,

- дети, прибывшие из Донецкой Народной Республики на территорию Челябинской области для обучения и оздоровления.