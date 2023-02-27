27.02.2023
Актуализацией схемы теплоснабжения Челябинска займется компания из Тюмени
27.02.2023
Из Челябинска снова отправится гуманитарный груз для детей Донбасса
27.02.2023
В женской колонии Челябинска ярко и вкусно проводили зиму
27.02.2023
Челябинская компания «Метран» приобретает российский бизнес Emerson
27.02.2023
В Магнитогорске в подъезде дома обнаружили четырехлетнего малыша, ведется доследственная проверка
27.02.2023
Метизники Магнитки укрепляют сотрудничество с республикой Беларусь
Актуализацией схемы теплоснабжения Челябинска займется компания из Тюмени
22.02.2023
Челябинские власти не продлят «Техсервису» разрешение на строительство высоток рядом с бором
14.02.2023
В должности руководителя КРУ Челябинска Павла Чеурина сменил сотрудник мэрии
13.02.2023
Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей
30.01.2023
В Челябинске в ближайшие пять лет появятся новые участки комплексной застройки
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023