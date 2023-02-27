Актуализацией схемы теплоснабжения Челябинска займется компания из Тюмени

Актуализацией схемы теплоснабжения Челябинска на период до 2041 года по состоянию на 2024 год займется компания из Тюмени – ООО «Сибпрофконсалт».

Результаты конкурсного отбора на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 27 февраля, озвучил начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Вадим Храмцов.

«Срок подготовки проекта – до 15 апреля этого года. До первого июля 2023 года планируем направить проект в минэнерго РФ», - отметил чиновник.

Отметим, закупка осуществлялась на основании решения гордумы «О бюджете Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» и муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Челябинска» на 2021-2025 годы.

Начальная цена аукциона составляла десять миллионов 975 тысяч рублей. На участие в нем заявились две организации. Тюменский «Сибпрофконсалт» предложил цену в восемь миллионов 970 тысяч рублей, оказавшуюся наименьшей. Второй участник планировал актуализировать схему теплоснабжения Челябинска за девять миллионов 999 тысяч 999 рублей.