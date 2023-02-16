В Челябинске актуализируют схему теплоснабжения города на период до 2041 года по состоянию на 2024 год.

Соответствующая закупка была размещена 30 января, подача заявок завершилась 15 февраля. В настоящее время идет работа комиссии.

Начальная цена аукциона составляет десять миллионов 975 тысяч рублей, отмечается на сайте госзакупок. Заказчик услуги по актуализации схемы теплоснабжения – управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска.

Отметим, закупка осуществляется на основании решения гордумы «О бюджете Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» и муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Челябинска» на 2021-2025 годы.

Целями предстоящей актуализации являются реализация положений Стратегии социально-экономического развития южноуральской столицы на период до 2035 года в части разработки, производства и внедрения систем цифровых сервисов и платформ для мониторинга и контроля теплопотребления, принятия решений о приоритетном строительстве, реконструкции объектов системы теплоснабжения, обеспечения взаимодействия участников процесса теплоснабжения и потребления; обеспечение возможности принятия эффективных управленческих решений органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими теплоснабжение с использованием ресурсов и возможностей муниципальной геоинформационной системы объектов теплоснабжения.

Согласно условиям техзадания, первый этап работы по актуализации схемы должен быть реализован с момента заключения контракта до 14 апреля текущего года; второй (это публичные слушания, рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения Челябинска) – в период с 15-го апреля 2023 года до утверждения проекта Минэнерго РФ, но не позднее 15 сентября этого года.