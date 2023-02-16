16.02.2023
Десять тысяч литров паленого алкоголя не пустили на прилавки Челябинской области полицейские
16.02.2023
Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно
16.02.2023
Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану
16.02.2023
Разрядившийся телефон сберег пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона рублей
16.02.2023
«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах
16.02.2023
Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет
В Челябинске актуализируют схему теплоснабжения города
23.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
10.10.2022
Все котельные Челябинской области запущены, но тепло пока пришло не во все дома
15.04.2022
Челябинцы жалуются на перегрев квартир в угоду теплоснабжающей компании
11.03.2022
Вода в домах Челябинска может окраситься в зеленый свет
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023