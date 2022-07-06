Александр Лазарев поздравил чебаркульский танковый полк со статусом гвардейского

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев от себя и депутатов ЗСО поздравил личный состав 80-го гвардейского танкового Краснознаменного полка и ее командира гвардии полковника Антона Башуна с присвоением почетного наименования «гвардейский».

Напомним, соответствующий указ - №429 - был подписан президентом России Владимиром Путиным пятого июля текущего года. Как отмечают в Заксобрании региона, полк дислоцируется на территории Челябинской области, в Чебаркуле.

«Южноуральцы испытывают чувство гордости за массовый героизм, мужество и силу духа, проявленные в ходе специальной военной операции на Донбассе и Украине личным составом полка. Солдаты и офицеры с честью выполняют свой воинский долг, стоят на страже интересов нашего государства, освобождая Украину от нацизма, оказывают помощь мирному населению. На вашем примере будет воспитываться не одно поколение юных граждан нашей страны. Желаю солдатам и офицерам полка достижения поставленных целей, здоровья и личного счастья. Пусть мир и понимание царят в домах, где вас любят и ждут», - сказал Александр Лазарев.