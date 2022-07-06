06.07.2022
Александр Лазарев поздравил чебаркульский танковый полк со статусом гвардейского
06.07.2022
Челябинцев с Днем металлурга поздравит «Хор Турецкого»
06.07.2022
Счастливая семья: папа-рысь Персей воссоединился с супругой Полинкой и малышом на радость всем
06.07.2022
Челябинские полицейские задержали лжеминера
06.07.2022
Челябинец обвинил председателя СНТ в том, что он превратил свой участок в «резиновый»
06.07.2022
На 3-го Интернационала в Челябинске заменят почти полкилометра старого водопровода
Александр Лазарев поздравил чебаркульский танковый полк со статусом гвардейского
29.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
27.06.2022
В Челябинской области треть жителей – молодежь в возрасте от 15 до 34 лет
23.06.2022
В Челябинской области дополнительно поддержали сельхозтоваропроизводителей
23.06.2022
В Челябинской области увеличили размер выплаты детям погибших участников войны
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022