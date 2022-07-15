Александр Лазарев проконтролировал ход работ на социальных объектах Магнитогорска

В рамках рабочей поездки в Магнитогорск председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев посетил сквер имени Чайковского, где завершаются работы по благоустройству, и строящийся ФОК с плавательным бассейном МГТУ имени Носова.

Вместе с председателем областного парламента ход работ проконтролировали его заместитель Павел Киселев, депутаты Анатолий Брагин, Вячеслав Евстигнеев, Валерий Колокольцев, председатель Собрания депутатов Магнитогорского городского округа Александр Морозов.

Завершение работ по благоустройству сквера имени Чайковского жители города ждут с нетерпением. Сквер располагается в Левобережной части Магнитогорска, на территории Первого квартала. Он, как и весь Первый квартал, был заложен летом 1930 года по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая.

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В планах благоустройства – восстановление четырех располагающихся здесь фонтанов и исторического ограждения. Сквер замостят плиткой, установят бордюры, новые урны и скамейки. Но структура самой территории сквера будет сохранена. Срок выполнения работ – сентябрь 2022 года. Благоустройство проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды-2022»

«Благоустройство сквера имени Чайковского – это в первую очередь инициатива самих жителей Магнитогорска. За него в голосовании по благоустройству общественных пространств свои голоса отдали больше 14 тысяч горожан. Это говорит о востребованности проекта и о неравнодушии магнитогорцев к облику родного города. Сквер действительно преображается. Уверен, что после завершения реконструкции он станет одним из любимых мест для прогулок горожан всех возрастов, – отметил Александр Лазарев. – Очень важно учитывать мнение жителей при планировании работ по благоустройству общественных пространств».

Далее депутаты Законодательного Собрания посетили площадку физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном МГТУ имени Носова.

Работы на объекте будут закончены в 2023 году. Площадь застройки двухэтажного здания спортивно-оздоровительного комплекса напротив университетского городка составит 1468,65 квадратных метра В состав центра войдут 25-метровый бассейн с шестью дорожками для спортивного плавания и открытые физкультурно-спортивные сооружения: теннисная площадка, площадка для баскетбола и волейбола, три беговых дорожки, гимнастическая площадка со спортивными тренажерами и две площадки для игр в мини-футбол. Проектные решения включают и создание условий для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. Также будет благоустроена территория вокруг ФОКа.

«Строительство бассейна проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Средства из федерального бюджета на реализацию этого действительно масштабного проекта были выделены при поддержке председателя Генсовета партии Андрея Анатольевича Турчака. Строительные работы идут по плану и находятся на контроле депутатов областного парламента, – отметил Александр Лазарев. – Отмечу, что спортивным объектом смогут пользоваться все горожане. ФОК и территория вокруг него станут настоящим центром притяжения для всех любителей спорта в Магнитогорске».

Также в студгородке МГТУ идет ремонт общежития. В рамках реконструкции планируется выполнить перепланировку помещений, заменить кабины лифтов, кровлю, окна, выполнить новую наружную отделку фасадов.