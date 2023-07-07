Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство расширило параметры программы льготной сельской ипотеки, что позволит увеличить дос
07.07.2023

Расширены параметры программы «Сельская ипотека»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и
07.07.2023

Челябинская область получит допсредства на строительство инфраструктуры в новых районах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области более 2,5 тысячи жителей получили единовременную социальную выплату для при
07.07.2023

Социальная газификация востребована у жителей Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в Челябинской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
07.07.2023

Более 32 тысяч семей Челябинской области получили финансовую поддержку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ДК Железнодорожников Челябинска вчера, шестого июля, состоялось торжественное мероприятие, приу
07.07.2023

В Челябинске состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня ветеранов боевых действий
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Заведующая детским садом Челябинска оштрафована за побег воспитанницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Наконец-то! Расклейщиков незаконной рекламы в Челябинске ждут бесчисленные атаки автодозвона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

В Челябинске появятся временные трамвайные остановки на Каслинской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Жительница Ленинского района пожаловалась на состояние бывшего стадиона ЧЗМК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Еще в трех дворах Челябинска закончили формировать комфортную среду
Комплексное развитие территории
Ленинский район
Александр Орел
Общество
07.07.2023 12:28
Фото: Страница Александра Орла в ВКонтакте

Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

Комплексное развитие территории в границах Копейского шоссе, улиц Обуховская и Туркменская в Ленинском районе Челябинска - строительство новых домов – инвестор может начать уже в этом году.

В 2023 году реализация КРТ данного участка стартует в случае утверждения документации. Вопросы планировки этой территории рассмотрят на публичных слушаниях, которые планируется провести до конца лета.

Как рассказал на своей странице в ВКонтакте глава Ленинского района Александр Орел, на месте старого квартала ООО «Специализированный застройщик «ТрестЮг» возведет комфортное жилье и создаст необходимую социальную инфраструктуру.

«Проектом предусмотрено строительство школы и детского сада», - отметил Александр Орел.

Глава напомнил, что площадь участка в границах Копейского Шоссе, Обуховской и Туркменской площадью составляет 12,24 гектара. На этой территории расположено 17 жилых домов площадью 10,6 тысячи квадратных метров, в том числе шесть аварийных домов и 11 домов с высокой степенью износа, превышающей 55 процентов.

В рамках реализации КРТ застройка начнется от культурно-досугового центра Челябинского кузнечно-прессового завода, рассказал Александр Орел.

Напомним, в 2021-м году с собственниками 11 проблемных многоквартирных домов проводились общие собрания, и жители тогда дали «добро» на включение их домов в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию.

В мэрии Челябинска ранее сообщали, что, по предварительным расчетам, здесь возможно строительство около 134 тысяч квадратных метров жилого фонда.

Тем временем, жители Ленинского района комментируют пост главы.

«В случае утверждения документации. А может быть и не утверждена? Сколько было застройщиков, сколько утверждений, а сдвигов никаких. Да, это же не центр, подождут», - отмечает Раиса Вдовина.

«Как все это долго длится… В Союзе люди бы уже жили в новостройке», - считает Мария Артемьева.

«Очень интересно, куда переедут жители двухэтажных аварийных и неаварийных домов? Поделитесь, пожалуйста, информацией», - пишет Александру Орлу Евгения Судницына.

Автор: Евгения Александрова
Комплексное развитие территории
Ленинский район
Александр Орел
Новости по тегу: Комплексное развитие территории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

В Калининском районе Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

На месте Каширинского рынка в Челябинске вырастут высотки среди зелени
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

В Челябинске больше не будет остановки «Каширинский рынок»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.06.2023

Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске завершается возведение нового здания Единого центра поддержки и реабилитации участни
Общество

Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»

06.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предложения по совершенствованию межбюджетных отношений в целях выравнивания условий для социальн
Экономика

Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений

06.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вновь прогнозируют грозы, очень сильные дожди и ливни, крупный град, шквали
Среда обитания

В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град

05.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых - мультиформатное пространство
Общество

В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых

05.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Миньяра (Ашинский район, Челябинская область) объяснили, почему возникла необходимость за
Общество

Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь

04.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спасатели Златоустовского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области девять километр
Происшествия

Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы

04.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство расширило параметры программы льготной сельской ипотеки, что позволит увеличить дос
07.07.2023

Расширены параметры программы «Сельская ипотека»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и
07.07.2023

Челябинская область получит допсредства на строительство инфраструктуры в новых районах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области более 2,5 тысячи жителей получили единовременную социальную выплату для при
07.07.2023

Социальная газификация востребована у жителей Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в Челябинской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
07.07.2023

Более 32 тысяч семей Челябинской области получили финансовую поддержку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ДК Железнодорожников Челябинска вчера, шестого июля, состоялось торжественное мероприятие, приу
07.07.2023

В Челябинске состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня ветеранов боевых действий
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

07.07.2023 12:30

Расширены параметры программы «Сельская ипотека»

07.07.2023 12:28

Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

07.07.2023 12:15

Челябинская область получит допсредства на строительство инфраструктуры в новых районах

07.07.2023 12:00

Заведующая детским садом Челябинска оштрафована за побег воспитанницы

07.07.2023 11:58

Социальная газификация востребована у жителей Челябинской области

07.07.2023 11:52

Наконец-то! Расклейщиков незаконной рекламы в Челябинске ждут бесчисленные атаки автодозвона

07.07.2023 11:08

В Челябинске появятся временные трамвайные остановки на Каслинской

07.07.2023 11:04

Более 32 тысяч семей Челябинской области получили финансовую поддержку

07.07.2023 10:57

Жительница Ленинского района пожаловалась на состояние бывшего стадиона ЧЗМК

07.07.2023 10:04

Еще в трех дворах Челябинска закончили формировать комфортную среду

07.07.2023 09:46

В Еманжелинском районе опрокинулся грузовик, пассажир умерла в больнице

07.07.2023 09:38

В Челябинске состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня ветеранов боевых действий

07.07.2023 09:17

В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте

07.07.2023 09:11

В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни

06.07.2023 20:56

В пятницу в Челябинской области – жара и преимущественно без осадков

06.07.2023 19:28

В Челябинске стартовал трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Клиника»

06.07.2023 18:39

Наталья Котова оценила подготовку образовательных учреждений Челябинска к новому учебному году

06.07.2023 18:25

У курчатовцев появились собственные «Гавайи»

06.07.2023 18:01

День семьи, любви и верности вместе с Историческим музеем Южного Урала

06.07.2023 17:54

Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы

06.07.2023 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 7 июля (18+)

06.07.2023 17:22

Краснокнижной савке в Челябинской области усилят защиту

06.07.2023 15:59

Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»

06.07.2023 15:43

Сельхозучастки в Челябинской области зарастают травой: из обследованных - 94%

06.07.2023 15:05

Мягкие кровельные конструкции и их ремонт

06.07.2023 13:52

Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений

06.07.2023 13:17

В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузов из-за жары

06.07.2023 12:29

Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО

06.07.2023 12:11

«Хорошее место» в Магнитогорске закрыли после заражения горожан кишечной инфекцией

06.07.2023 11:23

В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино

06.07.2023 11:02

Андрей Нестеров: «Современные бойцы должны равняться на подвиг наших прадедов»

06.07.2023 10:55

Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору

06.07.2023 10:18

В Калининском районе Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара

06.07.2023 10:05

Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области

06.07.2023 10:03

Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной

06.07.2023 09:56

В Сосновском районе обнаружена новая свалка – на этот раз рядом с Красным полем

06.07.2023 09:54

Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников

06.07.2023 09:32

Народный фронт проводит опрос на тему челябинских урн

06.07.2023 08:51

В Челябинске водитель врезался в столб, трем пострадавшим оказали помощь

05.07.2023 19:34

В четверг в Челябинской области – жара, ливни, грозы, град

05.07.2023 19:17

В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град

05.07.2023 18:51

Стипендию Правительства РФ присвоили солистке Челябинской филармонии

05.07.2023 18:33

Анонсы событий и мероприятий на 6 июля (18+)

05.07.2023 18:21

В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого

05.07.2023 17:44

В Челябинской области родители предпочитают Ев и Александров

05.07.2023 17:37

Троицкий экспедитор украл деньги...чтобы выпить

05.07.2023 17:19

Сквер на пересечении Калмыкова и Черкасской в Челябинске откроют к первому августа

05.07.2023 17:14

Челябинцы презентуют «Незримое кино» на Российской креативной неделе

05.07.2023 17:02

Семья, дружба и спорт: на фестивале в парке Гагарина откроют «Территорию здоровья»

05.07.2023 16:55

Чемпионат России по легкой атлетике: Челябинск готовится к встрече гостей

05.07.2023 16:45

Челябинский цинковый завод начал реализацию масштабного экологического проекта

05.07.2023 16:38

Российские спецназовцы в зоне СВО настроены на победный регистр

05.07.2023 15:53

В Челябинской области намерены обанкротить ГУП «Продовольственная корпорация»

05.07.2023 15:47

В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены

05.07.2023 15:38

Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на ужасное состояние двора на улице Молодогвардейцев

05.07.2023 15:33

В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной

05.07.2023 15:31

На курорте Кисегач эксплуатируют газовые котельные, не имея лицензии на эти работы

05.07.2023 15:18

В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев

05.07.2023 15:13

На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом

05.07.2023 15:04

Самарская область стала притягивать все больше южноуральских путешественников

05.07.2023 14:26

Дом на Труда в Челябинске рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры

05.07.2023 13:55

На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде

05.07.2023 13:37

Шестого июля в Ашинском районе вновь ограничат движение на трассе М-5

05.07.2023 13:22

Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска

05.07.2023 12:34

Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты

05.07.2023 12:28

В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей

05.07.2023 11:42

Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие

05.07.2023 11:36

Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока

05.07.2023 11:12

В Металлургическом районе Челябинска автобусы изменили маршруты до первого сентября

05.07.2023 10:54

В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана

05.07.2023 10:41

В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице

05.07.2023 10:34

Реставрация храма Александра Невского в Челябинске идет полным ходом

05.07.2023 10:32

В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова

05.07.2023 10:26

Общественная палата взяла на контроль ситуацию с вырубкой леса в «Вишневой горке»

05.07.2023 09:41

Фильмы Шахназарова в Челябинске – посвящение 100-летию «Мосфильма»

05.07.2023 09:26

В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых

04.07.2023 19:04

Анонсы событий и мероприятий на 5 июля (18+)

04.07.2023 18:06

В Челябинске пройдет Российская окружная креативная неделя в особом формате

04.07.2023 17:34

В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14

04.07.2023 17:25

Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь

04.07.2023 17:15

Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша

04.07.2023 16:55

Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной

04.07.2023 15:55

По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело

04.07.2023 14:54

В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами

04.07.2023 14:36

В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей

04.07.2023 14:12

СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш

04.07.2023 14:04

В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов

04.07.2023 13:17

В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы

04.07.2023 12:48

В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа

04.07.2023 12:44

В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»

04.07.2023 12:39

На месте разреза в Коркино появится живописное озеро

04.07.2023 11:49

В Саткинском районе ликвидируют последствия попадания ГСМ в реку Большой Бердяуш

04.07.2023 11:38

В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию

04.07.2023 11:34

В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко

04.07.2023 11:15

Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу

04.07.2023 10:47

Южноуральские бойцы прислали с передовой «песнь» желторотого патриота

04.07.2023 10:45

Минобороны: Пресечена попытка ударить пятью БЛА по объектам в Новой Москве и Московской области

04.07.2023 10:39

Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка

04.07.2023 10:17

В Москве сбито два беспилотника, во Внуково введены ограничения на прием/вылет

04.07.2023 10:09

В Троицке ищут ликвидатора опасных для людей и животных битумных «болот»