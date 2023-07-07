Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

Комплексное развитие территории в границах Копейского шоссе, улиц Обуховская и Туркменская в Ленинском районе Челябинска - строительство новых домов – инвестор может начать уже в этом году.

В 2023 году реализация КРТ данного участка стартует в случае утверждения документации. Вопросы планировки этой территории рассмотрят на публичных слушаниях, которые планируется провести до конца лета.

Как рассказал на своей странице в ВКонтакте глава Ленинского района Александр Орел, на месте старого квартала ООО «Специализированный застройщик «ТрестЮг» возведет комфортное жилье и создаст необходимую социальную инфраструктуру.

«Проектом предусмотрено строительство школы и детского сада», - отметил Александр Орел.

Глава напомнил, что площадь участка в границах Копейского Шоссе, Обуховской и Туркменской площадью составляет 12,24 гектара. На этой территории расположено 17 жилых домов площадью 10,6 тысячи квадратных метров, в том числе шесть аварийных домов и 11 домов с высокой степенью износа, превышающей 55 процентов.

В рамках реализации КРТ застройка начнется от культурно-досугового центра Челябинского кузнечно-прессового завода, рассказал Александр Орел.

Напомним, в 2021-м году с собственниками 11 проблемных многоквартирных домов проводились общие собрания, и жители тогда дали «добро» на включение их домов в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию.

В мэрии Челябинска ранее сообщали, что, по предварительным расчетам, здесь возможно строительство около 134 тысяч квадратных метров жилого фонда.

Тем временем, жители Ленинского района комментируют пост главы.

«В случае утверждения документации. А может быть и не утверждена? Сколько было застройщиков, сколько утверждений, а сдвигов никаких. Да, это же не центр, подождут», - отмечает Раиса Вдовина.

«Как все это долго длится… В Союзе люди бы уже жили в новостройке», - считает Мария Артемьева.

«Очень интересно, куда переедут жители двухэтажных аварийных и неаварийных домов? Поделитесь, пожалуйста, информацией», - пишет Александру Орлу Евгения Судницына.