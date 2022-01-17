Жители домов на Копейском шоссе согласились принять участие в программе КРТ

В Челябинске началась реализация проекта по комплексному развитию территории. На Копейском шоссе под снос попадают два десятка домов. Все жители проголосовали за то, чтобы их включили в программу КРТ.

Об этом сегодня, 17 января, на традиционном аппаратном совещании в администрации города рассказала заместитель главы Челябинска Надежда Рыльская.

«100 процентов жителей домов, расположенных на Копейском шоссе в Ленинском районе, проголосовали за то, чтобы участвовать в программе комплексного развития территории. В течение 90 дней после официальной публикации распоряжения мы должны будем провести торги. Они запланированы на апрель 2022 года», - сказала Рыльская.

После этого начнется работа по расселению аварийных домов.

Победителю аукциона на комплексное развитие территории предстоит после подписания контракта разработать проект планировки, утвердить его на публичных слушаниях и провести застройку в течение семи лет с момента подписания контракта.

В мэрии напомнили, что законопроект о комплексном развитии территории (КРТ), который также называют законом о реновации, утвердили в декабре 2020-го года на федеральном уровне. Документ предусматривает возможность принимать специальные программы сноса и реконструкции не только ветхоаварийных домов, но и жилых и нежилых помещений, не признанных таковыми, для последующей застройки.

Отметим, что в Челябинск стал первым городом в регионе, где будут реализованы проекты комплексного развития территорий по инициативе органа местного самоуправления. Пилотных территорий три. Кроме Ленинского района, в них входят Калининский и Советский.

Так, развитие получит территория нежилой застройки в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова, Елькина. Здесь расположен элеватор - объект культурного наследия регионального значения, который будет вписан в проект застройки.

Комплексное развитие ожидает более нежилая застройка в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе.