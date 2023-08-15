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15.08.2023

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Ясиноватая
Алексей Текслер
Дмитрий Шевченко
Ирина Гехт
Общество
15.08.2023 15:37
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер: «Мы и дальше будем помогать Ясиноватой»

Строители и дорожники Челябинской области продолжают активно восстанавливать подшефную Ясиноватую, несмотря на сложности в проведении работ в прифронтовом городе Донецкой Народной Республики. Губернатор Алексей Текслер в рамках рабочего визита в ДНР оценил ход восстановительных работ на социальных объектах в Ясиноватой.

«Второй год мы ведем эту работу в Ясиноватой, объектов много, будем дальше ее продолжать. Мы максимально комплексно во взаимодействии с руководством города подходим ко всем тем пожеланиям, которые есть. Это жилищно-коммунальное хозяйство, подготовка к зиме, скважины для воды и электроэнергетика», - отметил Алексей Текслер.

«С рабочим визитом прибыл в город большой друг Ясиноватой губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Посетили объекты, которые восстанавливаются силами Челябинской области», - рассказал в своем Telegram-канале глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

Ясиноватая является прифронтовым городом и постоянные обстрелы со стороны ВСУ влияют на сроки работ и усложняют условия труда южноуральским строителям. Но они не снижают темпы работ и не влияет на их качество.

«Особые слова поддержки Ясиноватой. Линия фронта здесь в трех километрах. Каждый день город обстреливают. Но он живет и с нашей помощью развивается», - подчеркнул Алексей Текслер.

На протяжении десяти лет, в течение которых в маленьком городе Ясиноватая длится война, разрушения получили абсолютно все социальные учреждения, разбито 70% жилого фонда.

«Самое главное то, что мы делаем сейчас – это социальные объекты. Несколько школ, включая седьмую школу, которая находится за моей спиной, несколько детских садов, поликлиника детская и несколько многофункциональных центров», - рассказал Алексей Текслер.

В рамках визита губернатор проконтролировал ход реконструкции детской поликлиники. Здесь полностью завершены работы по восстановлению стен и перекрытий, заменен весь комплекс инженерных систем и поставлено все необходимое оборудование для работы. На данный момент на объекте здравоохранения завершается капитальный ремонт фасада. Алексей Текслер поставил задачу провести благоустройство прилегающей территории вокруг поликлиники, а также общественного пространства между администрацией и больницей.

Кроме того, Алексей Текслер проверил как ведутся работы по обустройству вентилируемого фасада здания школы №7 в городе Ясиноватой. В этом образовательном учреждении южноуральскими строителями также была проведена колоссальная работа по восстановлению, отремонтированы все внутренние помещения, закуплена новая мебель и необходимое оборудование для организации учебного процесса. Финальный этап – это благоустройство фасада, которое завершат в этом году.

В Ясиноватой ведётся также активная работа по восстановлению зданий на улицах Ленинградская и Орджоникидзе, в которых разместятся многофункциональные центры. «МФЦ, куда люди приходят за госуслугами, тоже важная часть, чтобы город жил полноценно несмотря на то, что он прифронтовой», - подчеркнул Алексей Текслер.

В ходе реконструкции будет выполнена перепланировка помещений и их внутренняя отделка, заменят системы отопления, водоснабжения и водоотведения, окна и сети электроснабжения. МФЦ будут укомплектованы всей необходимой мебелью и техникой для полноценной работы. Объекты планируют сдать уже в конце этого года.

Алексей Текслер ознакомился с текущим этапом восстановительных работ. Глава региона поставил задачу благоустроить территорию вокруг МФЦ.

Челябинская область помогает также Ясиноватой в ремонте и восстановлении дорог и предоставляет спецтехнику. Так, в январе из Челябинска в Ясиноватую прибыла всесезонная комбинированная дорожная машина, а затем первый образец прицепа от предприятия из Южноуральска. Прицеп предназначен для транспортировки гусеничной и колесной дорожно-строительной спецтехники.

В ходе нынешнего визита в территорию Алексей Текслер передал главе города Ясиноватая Дмитрию Шевченко машину «Урал» для коммунальных служб города. В ближайшее время в город прибудет новый мусоровоз, также переданный Южным Уралом.

«Считаю, что динамика работ неплохая, мы и дальше будем помогать Ясиноватой», – подчеркнул Алексей Текслер.

Дмитрий Шевченко рассказал, что особое внимание губернатор Алексей Текслер уделяет помощи детям Ясиноватой. «Договорились о программе очного обучения наших деток в Челябинске», - поделился планами Шевченко.

Челябинская области активно помогает образовательным учреждениям Волновахи и Ясиноватой подготовиться к новому учебному году, а также организовать отдых детей ДНР.

Южный Урал выделил порядка 27,4 миллиона рублей на приобретение оборудования, учебников и наглядных пособий для девяти школ и учреждений среднего профобразования в подшефных территориях. Все закупленное будет доставлено по назначению к 25 августа.

Кроме того, в 2023 году регион отправил в детсады Волновахи и Ясиноватой 560 единиц игр и игрушек, 429 единиц мебели, а также оборудование для пищеблоков, посуду, столовый и спортивный инвентарь, оргтехнику.

«Делаем все необходимое, чтобы за лето ребята набрались сил и позитивных впечатлений, а осенью начали учебный процесс в достойных условиях. Им сейчас непросто», - подчеркнула первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Алексей Текслер в ходе визита в Ясиноватую пообщался с жителями, с педагогами, директором школы Людмилой Николаевной. По словам губернатора, жители признательны Челябинской области за помощь. У них появилась вера в будущее.

«Здесь живут замечательные люди. Все ждут победы, ждут мира после победы, и я уверен, что это все случится. И мы работаем для того, чтобы в Ясиноватой была возможность полноценно жить, трудиться, создавать семью. Челябинск и Ясиноватая вместе, всегда рядом, и я хотел бы пожелать всем жителям Ясиноватой счастья, здоровья, всего самого наилучшего», - подытожил Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил строителей и всех, кто участвует в восстановлении подшефных городов в ДНР.

«Вместе мы верим, что победа обязательно придет. А вместе с ней и долгожданный мир для Донбасса. И делаем для этого всё возможное», - уверен Алексей Текслер.

Автор: Любовь Юрина
Ясиноватая
Алексей Текслер
Дмитрий Шевченко
Ирина Гехт
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В Миассе в ДТП погиб 16-летний подросток, севший за руль, не имея прав

13.08.2023 15:58

Каменный блокнот, или Привет из древности

13.08.2023 14:27

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 07.08.2023 по 13.08.2023)

13.08.2023 11:17

Видеоэкскурсия по строящемуся Челябинску: кто и где возводит дома, школы и детские сады

12.08.2023 21:48

В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске

12.08.2023 21:25

Обвиняемый в убийстве челябинки ревнивый иностранец отправился в СИЗО

12.08.2023 20:50

Выступление Фогеля, 172 команды и ценные призы: в Челябинске прошел турнир по баскетболу

12.08.2023 12:34

Две недели под влиянием мошенников

12.08.2023 12:15

ЮУрГГПУ объявляет дополнительный набор на бюджет

12.08.2023 11:57

Волонтеры Челябинской области отправляют 1,6 тысячи единиц физраствора на передовую

12.08.2023 11:46

Два старинных здания на Кировке предлагается включить в госреестр памятников истории и культуры

12.08.2023 11:34

Подозреваемый в убийстве челябинки выходец из Средней Азии задержан

12.08.2023 11:24

В Сосновском районе по вине водителя иномарки погиб мотоциклист

12.08.2023 11:12

В Брединском районе погибла девушка-водитель, шестилетняя девочка получила травмы

11.08.2023 21:41

В Магнитогорске на двое суток установится режим «черного неба»

11.08.2023 21:08

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат спецвыплаты

11.08.2023 20:25

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 августа (18+)

11.08.2023 20:08

В выходные в Челябинская области – ясная и теплая погода

11.08.2023 19:48

В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС

11.08.2023 18:01

Челябинские власти выгодно сдали в аренду три земельных участка

11.08.2023 17:47

Лучший начальник караула ГУФСИН Челябинской области работает в СИЗО №3

11.08.2023 17:29

В челябинском поселке Сосновка создают сквер на площади почти десять тысяч «квадратов»

11.08.2023 16:12

Артисты челябинского театра оперы и балета стали участниками проектов канала «Культура»

11.08.2023 15:55

В Металлургическом районе Челябинска до следующей весны ограничат движение транспорта

11.08.2023 15:46

В Челябинской области экс-директор завода отправился в колонию за денежные махинации

11.08.2023 15:38

Исторический музей Южного Урала на страже исторических точностей

11.08.2023 15:26

Житель Челябинска арестован за изнасилование восьмилетней девочки

11.08.2023 15:05

Учёные представили аграриям лучшие региональные сорта картофеля

11.08.2023 14:51

В Челябинской области утвердили 400 программ по укреплению здоровья на рабочих местах

11.08.2023 14:39

В Магнитогорске выросла скорость интернета

11.08.2023 13:46

Космический салют в финале фестиваля «Крынка» на Аркаиме

11.08.2023 13:34

Печально известную грунтовую дорогу к Зюраткулю сменит шестиметровая асфальтированная трасса

11.08.2023 13:31

Предпринята попытка пролёта беспилотника на Москву

11.08.2023 13:03

Первая в современной истории России автоматическая станция отправлена к Луне

11.08.2023 12:49

Челябинцам расскажут много интересного о Москве и разработают индивидуальные туры

11.08.2023 12:42

На подлете к Курску сбиты два беспилотника

11.08.2023 12:18

Владелица «Хижины енотов» в Магнитогорске признана нарушительницей ветеринарного законодательства

11.08.2023 11:51

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки начала работу с обращениями челябинцев

11.08.2023 11:21

В выходные в Челябинске на площади Революции будет работать школа вождения на электросамокате

11.08.2023 11:08

В Челябинске горячая вода становится роскошью, которой многие горожане лишены

11.08.2023 10:58

На трассе М-5 Челябинской области начинаются тотальные проверки