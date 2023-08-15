Алексей Текслер: «Мы и дальше будем помогать Ясиноватой»

Строители и дорожники Челябинской области продолжают активно восстанавливать подшефную Ясиноватую, несмотря на сложности в проведении работ в прифронтовом городе Донецкой Народной Республики. Губернатор Алексей Текслер в рамках рабочего визита в ДНР оценил ход восстановительных работ на социальных объектах в Ясиноватой.

«Второй год мы ведем эту работу в Ясиноватой, объектов много, будем дальше ее продолжать. Мы максимально комплексно во взаимодействии с руководством города подходим ко всем тем пожеланиям, которые есть. Это жилищно-коммунальное хозяйство, подготовка к зиме, скважины для воды и электроэнергетика», - отметил Алексей Текслер.

«С рабочим визитом прибыл в город большой друг Ясиноватой губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Посетили объекты, которые восстанавливаются силами Челябинской области», - рассказал в своем Telegram-канале глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

Ясиноватая является прифронтовым городом и постоянные обстрелы со стороны ВСУ влияют на сроки работ и усложняют условия труда южноуральским строителям. Но они не снижают темпы работ и не влияет на их качество.

«Особые слова поддержки Ясиноватой. Линия фронта здесь в трех километрах. Каждый день город обстреливают. Но он живет и с нашей помощью развивается», - подчеркнул Алексей Текслер.

На протяжении десяти лет, в течение которых в маленьком городе Ясиноватая длится война, разрушения получили абсолютно все социальные учреждения, разбито 70% жилого фонда.

«Самое главное то, что мы делаем сейчас – это социальные объекты. Несколько школ, включая седьмую школу, которая находится за моей спиной, несколько детских садов, поликлиника детская и несколько многофункциональных центров», - рассказал Алексей Текслер.

В рамках визита губернатор проконтролировал ход реконструкции детской поликлиники. Здесь полностью завершены работы по восстановлению стен и перекрытий, заменен весь комплекс инженерных систем и поставлено все необходимое оборудование для работы. На данный момент на объекте здравоохранения завершается капитальный ремонт фасада. Алексей Текслер поставил задачу провести благоустройство прилегающей территории вокруг поликлиники, а также общественного пространства между администрацией и больницей.

Кроме того, Алексей Текслер проверил как ведутся работы по обустройству вентилируемого фасада здания школы №7 в городе Ясиноватой. В этом образовательном учреждении южноуральскими строителями также была проведена колоссальная работа по восстановлению, отремонтированы все внутренние помещения, закуплена новая мебель и необходимое оборудование для организации учебного процесса. Финальный этап – это благоустройство фасада, которое завершат в этом году.

В Ясиноватой ведётся также активная работа по восстановлению зданий на улицах Ленинградская и Орджоникидзе, в которых разместятся многофункциональные центры. «МФЦ, куда люди приходят за госуслугами, тоже важная часть, чтобы город жил полноценно несмотря на то, что он прифронтовой», - подчеркнул Алексей Текслер.

В ходе реконструкции будет выполнена перепланировка помещений и их внутренняя отделка, заменят системы отопления, водоснабжения и водоотведения, окна и сети электроснабжения. МФЦ будут укомплектованы всей необходимой мебелью и техникой для полноценной работы. Объекты планируют сдать уже в конце этого года.

Алексей Текслер ознакомился с текущим этапом восстановительных работ. Глава региона поставил задачу благоустроить территорию вокруг МФЦ.

Челябинская область помогает также Ясиноватой в ремонте и восстановлении дорог и предоставляет спецтехнику. Так, в январе из Челябинска в Ясиноватую прибыла всесезонная комбинированная дорожная машина, а затем первый образец прицепа от предприятия из Южноуральска. Прицеп предназначен для транспортировки гусеничной и колесной дорожно-строительной спецтехники.

В ходе нынешнего визита в территорию Алексей Текслер передал главе города Ясиноватая Дмитрию Шевченко машину «Урал» для коммунальных служб города. В ближайшее время в город прибудет новый мусоровоз, также переданный Южным Уралом.

«Считаю, что динамика работ неплохая, мы и дальше будем помогать Ясиноватой», – подчеркнул Алексей Текслер.

Дмитрий Шевченко рассказал, что особое внимание губернатор Алексей Текслер уделяет помощи детям Ясиноватой. «Договорились о программе очного обучения наших деток в Челябинске», - поделился планами Шевченко.

Челябинская области активно помогает образовательным учреждениям Волновахи и Ясиноватой подготовиться к новому учебному году, а также организовать отдых детей ДНР.

Южный Урал выделил порядка 27,4 миллиона рублей на приобретение оборудования, учебников и наглядных пособий для девяти школ и учреждений среднего профобразования в подшефных территориях. Все закупленное будет доставлено по назначению к 25 августа.

Кроме того, в 2023 году регион отправил в детсады Волновахи и Ясиноватой 560 единиц игр и игрушек, 429 единиц мебели, а также оборудование для пищеблоков, посуду, столовый и спортивный инвентарь, оргтехнику.

«Делаем все необходимое, чтобы за лето ребята набрались сил и позитивных впечатлений, а осенью начали учебный процесс в достойных условиях. Им сейчас непросто», - подчеркнула первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Алексей Текслер в ходе визита в Ясиноватую пообщался с жителями, с педагогами, директором школы Людмилой Николаевной. По словам губернатора, жители признательны Челябинской области за помощь. У них появилась вера в будущее.

«Здесь живут замечательные люди. Все ждут победы, ждут мира после победы, и я уверен, что это все случится. И мы работаем для того, чтобы в Ясиноватой была возможность полноценно жить, трудиться, создавать семью. Челябинск и Ясиноватая вместе, всегда рядом, и я хотел бы пожелать всем жителям Ясиноватой счастья, здоровья, всего самого наилучшего», - подытожил Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил строителей и всех, кто участвует в восстановлении подшефных городов в ДНР.

«Вместе мы верим, что победа обязательно придет. А вместе с ней и долгожданный мир для Донбасса. И делаем для этого всё возможное», - уверен Алексей Текслер.