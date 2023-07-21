Челябинская область помогает школам Волновахи и Ясиноватой подготовиться к новому учебному году

Челябинская область помогает образовательным учреждениям подшефных городов Донецкой Народной Республики (ДНР) – Волновахи и Ясиноватой подготовиться к новому учебному году, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Кроме того, регион помогает организовать отдых детей.

Южный Урал выделил порядка 27,4 миллиона рублей на приобретение оборудования, учебников и наглядных пособий для девяти школ и учреждений среднего профобразования в подшефных территориях. Все закупленное будет доставлено по назначению к 25 августа.

Кроме того, в 2023 году регион отправил в детсады Волновахи и Ясиноватой 560 единиц игр и игрушек, 429 единиц мебели, а также оборудование для пищеблоков, посуду, столовый и спортивный инвентарь, оргтехнику.

«Делаем все необходимое, чтобы за лето ребята набрались сил и позитивных впечатлений, а осенью начали учебный процесс в достойных условиях. Им сейчас непросто», - подчеркнула Ирина Гехт.

Напомним, ранее глава города Ясиноватая Дмитрий Шевченко, выступая на конференции в Челябинске, отметил, что на протяжении десяти лет, в течение которых в маленьком городе Ясиноватая длится война, разрушения получили абсолютно все социальные учреждения, разбито 70% жилого фонда.

Совместными с Челябинской областью усилиями за последние два года капитально отремонтировали две школы, два детских сада, детскую поликлинику.

Дмитрий Шевченко выразил особую благодарность губернатору Алексею Текслеру за поддержку детей Ясиноватой, большинство из которых родились в войну и мира не видели. Любая возможность вывезти детей туда, где нет необходимости прятаться во время налетов, ценна для них.

В мае была достигнута договорённость с губернатором Челябинской области о выделении для детей города Ясиноватая дополнительной квоты на отдых в Крыму (252 ребёнка) к уже имеющимся 300 путёвкам в Анапу. В этом году планируем оздоровить не менее 1000 детей Ясиноватой, сообщил глава в своем Telegram-канале.

«Спасибо за отдых детей, также у нас практически все дети получили возможность обучаться в это сложное время в Челябинске», - поблагодарил мэр.

Губернатор Алексей Текслер и правительство региона будут и дальше поддерживать детей Донбасса, помогать с восстановлением образовательной инфраструктуры и организовывать отдых детей за пределами подшефных городов, заверила Ирина Гехт.