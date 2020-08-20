Алексей Текслер нашел замену обвиняемому в получении взятки Антону Бахаеву
Губернатор Челябинской области назначил первым заместителем министра экономического развития Челябинской области Марину Клочкову. Ранее она работала в ранге заместителя ведомства.
Соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Назначить Клочкову Марину Николаевну первым заместителем министра экономического развития Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», - сообщается в документе.
Марина Клочкова заняла пост Антона Бахаева, который обвиняется в получении взятки.
Напомним, бывший первый заместитель министра экономического развития Челябинской области, руководитель объединенной дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС был задержан 19 июля 2018 года. Он являлся ответственным за организацию форума, состоявшегося в Челябинске в ноябре 2017 года с участием президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Уголовное дело было возбуждено по факту хищения бюджетных средств.
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