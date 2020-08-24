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Алексей Текслер обсудил ситуацию на УКВЗ и машзаводе Миасса с главой «Роскомоса»

Фото: 
Правительство Челябинской области
Общество
24.08.20 17:50
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным текущую экономическую ситуацию на предприятиях региона, входящих в структуру объединенной ракетно-космической корпорации.

Речь идет, в частности, об Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) и машиностроительном заводе Миасса, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Диалог губернатора и главы «Роскосмоса» состоялся сегодня, 24-го августа, в ходе шестого международного военно-технического форума «Армия-2020» в Москве, для участия в котором Алексей Текслер и прилетел в столицу. Результатом стала договоренность о проведении совместного совещания и подробном обсуждении вопросов развития данных предприятий.

Кроме того, в понедельник глава региона поучаствовал в конгрессе «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы», где обсуждались, помимо прочего, вопросы создания высокотехнологичной гражданской продукции.

Алексей Текслер принял участие в пленарном заседании, посетил выставку «Армия-2020», где «засветились» НПО «Электромашина», АО «Полет» и другие южноуральские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума губернатор Челябинской области подписал соглашение о взаимодействии с главой холдинга «Росэлектроника», индустриальным директором радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергеем Сахненко.

Стороны договорились сотрудничать в области применения современных цифровых технологий, а также в создании высокотехнологичной промышленной продукции гражданского назначения и в подготовке научных и инженерных кадров.

В рамках соглашения Челябинская область и «Росэлектроника» будут вместе реализовывать региональные проекты и программы, направленные на повышение уровня цифровизации инфраструктуры, комфортности и безопасности городской среды, энергоэффективности городского хозяйства, а также выполнении мероприятий национальных проектов («Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Жилье и городская среда», «Наука», «Образование», «Здравоохранение»).

Участники соглашения объединят усилия в организации мероприятий, направленных на внедрение «сквозных» технологий, «искусственного интеллекта», «интернета вещей», аддитивных технологий, робототехники, композитных материалов, применение новых методов и технологий проектирования и инжиниринга, технологий связи в различных отраслях экономики Челябинской области.

Кроме того, соглашение подразумевает оказание содействия промышленным предприятиям в разработке, освоении, внедрении в производство высокотехнологичного оборудования, изделий и материалов, инновационной продукции

Также в ходе работы на форуме «Армия-2020» Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн «Уралвагонзавод» (ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК», АО «НПО «Электромашина»).

Концерн будет способствовать увеличению объема производства промышленных предприятий, реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию и развитие промышленных производств региона.

Основное внимание будет уделено производству дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике, а также современному и высокотехнологичному электрооборудованию.

Мероприятия соглашения будут реализованы в том числе с привлечением средств государственной поддержки, отмечают в пресс-службе областного правительства.

Правительство Челябинской области будет осуществлять информационное, организационно-методическое взаимодействие с Концерном по вопросам укрепления и развития технического и технологического потенциала промышленных предприятий на Южном Урале.

 

 

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