02.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье августа
02.08.2021
УРАЛКУЗ» увеличил продажи продукции
02.08.2021
В Карабаше мужчина заплатит штраф за оскорбление медсестры
02.08.2021
В Миньяре ревнивец отрезал другу половой орган
02.08.2021
Полицейские Челябинска задержали девять человек – за наркотики
02.08.2021
В Челябинской области прошел День поля
Алексей Текслер объявил второй конкурс грантов губернатора на реализацию социально-значимых проектов
02.08.2021
Жители поселка в Копейске пожаловались на мертвых птиц и нашествие крыс
02.08.2021
Жители Розы жалуются, что на закрытый полигон в поселке вновь начали возить мусор
30.07.2021
В августе пенсионеры Челябинской области получат выплату ко Дню пожилого человека
30.07.2021
Новые граффити появятся в 13 муниципалитетах Челябинской области
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021