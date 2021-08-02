Алексей Текслер объявил второй конкурс грантов губернатора на реализацию социально-значимых проектов

Алексей Текслер дал старт второму конкурсу грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций и активных граждан.

Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

Впервые конкурс грантов губернатора на реализацию социально-значимых проектов был проведен в 2020 году. Он стартовал в июле. «Давайте созидать вместе», - обратился с призывом к южноуральцам губернатор. Регион стал первым в России, в котором через «одно окно» стали предоставляться сразу несколько видов губернаторских грантов.

Первый конкурс показал, что в области много активных людей и интересных предложений.

«Было много замечательных инициатив. Всего 186 проектов получили поддержку. Каждый из них сделал жизнь и мир вокруг нас чуть лучше, – отметил Алексей Текслер в своем видеообращении. - У южноуральцев всегда много добрых идей и мы продолжим их поддерживать. Даю старт губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций и активных граждан 2021 года».

Общий грантовый пул превысил 135 миллионов рублей, в том числе 47 миллионов – из фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.

Новацией этого года станет поддержка долгосрочных проектов со сроком реализации более двух лет.

В рамках конкурса некоммерческие организации Южного Урала могут получить гранты до 2,5 миллиона рублей, при реализации долгосрочных проектов до четырех миллионов, а активные граждане до 265 тысяч рублей на реализацию социально значимых проектов по одному из 12 направлений.

На гранты могут претендовать некоммерческие организации и активные совершеннолетние граждане, проживающие в Челябинской области.

Заявки на участие в первом конкурсе 2021 года будут приниматься по шестое сентября на сайте грантыгубернатора74.рф в электронной форме.

По вопросам участия в конкурсах можно обращаться по телефону горячей линии оператора конкурса – Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала +7 (351) 220-74-20 или по почте fond@grant174.ru.