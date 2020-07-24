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Текслер – неравнодушным южноуральцам: Давайте созидать вместе

Общество
Сегодня, 18:49
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области стартовал конкурс грантов губернатора на реализацию социально-значимых проектов. Это первый в России опыт и новый механизм, который обеспечит беспрецедентный уровень открытости принятия решений, а также качества экспертизы проектов НКО.

Глава региона Алексей Текслер в своих аккаунтах в социальных сетях пригласил некоммерческие организации (НКО), всех неравнодушных и активных жителей области принять участие в конкурсе.

«Давайте созидать вместе», - обратился с призывом к южноуральцам губернатор.

Решением Текслера сопредседателями Координационного комитета по проведению конкурсов назначены его первый зам Ирина Гехт и заместитель Анатолий Векшин.

По мнению Ирины Гехт, грантовый конкурс губернатора для поддержки южноуральских НКО - это крайне востребованное и знаковое событие для общественных организаций и активных граждан области. «Уверена, благодаря этому решению и другим предпринимаемым нами мерам, наш регион в скором времени войдет в число передовиков по уровню развития третьего сектора. И конечно сейчас особенно важно оказать содействие тем НКО, кто на передовой участвует в борьбе с последствиями распространения коронавирусной инфекции». - отметила Ирина Гехт. Первый вице-губернатор уверена, что именно эффективная прозрачная поддержка инициатив НКО позволяет внедрять в регионе наиболее успешные и прорывные технологии в социальной сфере

Председателем объединенного экспертного совета избрана Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Объявленный конкурс – это возможность для неравнодушных и активных граждан изменить жизнь к лучшему на своей территории, сделать полезное для конкретных людей, кто в этом больше всего нуждается», - считает Евгения Майорова.

Как отметила омбудсмен, длительное время возглавлявшая фонд помощи онкобольным детям, именно НКО и активисты на местах хорошо видят, где и почему на местах «провисает» или тормозится та или иная форма поддержки, и приходят на помощь. «Самые успешные истории социализации детей-инвалидов реализуются некоммерческими организациями, преимущественно состоящими из родителей таких особых детей. Они знают всю специфику, нюансы тонкости общения с такими ребятами. Они очень мотивированы. Они сами привлекают множество партнеров. Могу сказать по своему опыту, это и экономически целесообразно», - поделилась с агентством Евгения Майорова.

По ее словам, некоторые НКО не рискуют заявляться на президентские гранты, не будучи уверенными в своих возможностях. Омбудсмен их разубеждает и обязательно будет призывать участвовать в конкурсе грантов губернатора области.

В 2020 году в рамках грантовых конкурсов будет распределено 100 миллионов рублей. По поручению губернатора особый акцент будет сделан на поддержку инициатив в муниципалитетах области.

По поручению Алексея Текслера особый акцент в конкурсе будет сделан на поддержку инициатив в муниципалитетах области. «Это позволит муниципалитетам и активистам плотнее работать по социальным направлениям», - считает Евгения Майорова.

Омбудсмен также с одобрением отметила, что для участия в региональном конкурсе все документы можно будет подавать в электронном виде.

Заявки на первый конкурс будут приниматься от неправительственных некоммерческих социально ориентированных организаций с 24 июля до 23 часов 23 августа 2020 года.

В ближайшее время также планируется объявить конкурс для инициативных групп и активных граждан, реализующих социально значимые проекты по вышеперечисленным направлениям. Этот конкурс будет привлекателен для тех активных граждан, которые пока не готовы создавать некоммерческие организации, но у них есть локальные проекты.

Заявки подаются на сайте грантыгубернатора74.рф в электронной форме. Каждая заявка будет рассматриваться минимум двумя федеральными экспертами независимо друг от друга, а при спорных результатах направляться третьему.

Подать заявки смогут общественные организации региона, реализующие свои проекты по одному из следующих направлений:

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

• поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

• поддержка проектов в области культуры и искусства;

• сохранение исторической памяти;

• защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

• охрана окружающей среды и защита животных;

• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

• развитие институтов гражданского общества.

Заявки будет принимать Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, который является оператором конкурса грантов Губернатора Челябинской области. Некоммерческие организации сами выступили с инициативой создания единого оператора. Фонд сделает так, чтобы некоммерческие организации и гражданские активисты меньше беспокоились о заполнении документов и больше думали о людях, на решение проблем и поддержку которых направлены их инициативы.

В рамках подготовки к конкурсам Фонд организует серию обучающих мероприятий для актива НКО и инициативных групп.

По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону «горячей линии» Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала: 8 (351) 220-74-20.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
Ирина Гехт
Евгения Майорова
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