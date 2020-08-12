Алексей Текслер: Первого сентября в Челябинской области откроются все школы

С 1 сентября все школы Челябинской области будут работать в штатном режиме с соблюдением необходимых эпидемиологических норм.

Торжественные линейки также пройдет во всех образовательных учреждениях Южного Урала.

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер во время визита в Трехгорный 11 августа.

В День знаний торжественные мероприятия в школах пройдут впервые с начала пандемии и установления ограничений. Последние звонки и выпускные проходили в режиме онлайн.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», сейчас сотрудники МЧС по Челябинской области продолжают проверку готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году.

Специалисты проверяют соблюдение требований пожарной безопасности. Это наличие и исправность первичных средств пожаротушения, систем автоматической пожарной защиты, состояние путей эвакуации.