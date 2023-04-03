02.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье апреля (18+)
02.04.2023
На станции Муслюмова при пожаре в частном доме погибли два человека
02.04.2023
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
02.04.2023
Челябинск моют шампунем
02.04.2023
Житель Еткульского района трагически погиб в поле
02.04.2023
В Никольской роще Челябинска вырубят почти 900 аварийных и мертвых деревьев
Алексей Текслер приглашает всех в Париж: «Будет интересно»
21.08.2022
Завершился грандиозный праздник «королевы спорта» - Парижский полумарафон
21.08.2022
Последнему участнику «Парижского полумарафона» на финише понадобилась помощь
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
20.08.2022
Две тысячи человек вышли на старт Парижского полумарафона в Челябинской области
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023