Алексей Текслер приглашает всех в Париж: «Будет интересно»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил всех южноуральцев и неравнодушных к спорту россиян в нагайбакский Париж на полумарафон.

«28 мая в селе Париж Нагайбакского района (Челябинская область - прим. ред.) пройдёт ежегодный Парижский полумарафон. Событие состоится уже в седьмой раз и каждый год здесь собираются все больше спортсменов и зрителей», - написал глава региона в соцсетях.

В 2022 году на старт вышло рекордное количество участников – две тысячи любителей бега и профессионалов в возрасте от года до 76 лет. Они прибыли в Париж из городов Урала, а также Забайкальского края, ХМАО, ЯНАО, Новосибирска, Омска, Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга. В числе участников был и губернатор Алексей Текслер.

«В этом году участников ждут несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки и возраста. Кстати, будут и велозаезд, и скандинавская ходьба, и даже детский забег», - поделился губернатор. Регистрация.

Все, кто приедет в нагайбакский Париж, смогут не только с пользой для здоровья провести время, но и познакомиться с местной «Эйфелевой башней» и культурой нагайбаков.

Село в Нагайбакском районе Челябинской области назвали Париж в честь победы казаков-нагайбаков, завершивших Отечественную войну с Наполеоном в 1814 году во французской столице.

«Большинство жителей села Париж составляет редкий народ — нагайбаки. Всего в Нагайбакском районе проживает более четырех тысяч нагайбаков. Они славятся своей самобытной культурой», - рассказали в Челябинскстате.

Эйфелева башня в селе Париж в Челябинской области - уменьшенная копия оригинала. Ее выоста - 50 метров. Она выполняет функции вышки сотовой связи. Увидеть эту башню и сфотографироваться на ее фоне приезжают туристы из разных уголков мира.

«Приглашаю, будет интересно», - пригласил любителей бега Алексей Текслер.