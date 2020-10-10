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Алексей Текслер проконтролировал ход строительства инфекционной больницы

Общество
Сегодня, 16:32
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Автор: 
Любовь Юрина

Инфекционная больница в посёлке Малая Сосновка, недалеко от Челябинска будет построена и сдана в ноябре 2020 года. Никаких переносов сроков сдачи не будет.

Об этом губернатор Алексей Текслер предупредил подрядчика в ходе инспекционной поездки на объект 10 октября 2020 года.

Алексей Текслер лично в ежедневном режиме контролирует процесс строительства. Он уже приезжал на строительную площадку в августе, чтобы дать старт началу стройки, затем 18 сентября проконтролировал ход строительно-монтажных работ и менее чем через месяц приехал вновь, осмотрел проделанную работу и пообщался с подрядчиком.

На сегодня строительная готовность больницы составляет более 70%. Уже построены все корпуса, завершается монтаж внутренних перегородок и стен в административных зданиях. Параллельно идет монтаж инженерных коммуникаций и дверей. В активной стадии находятся работы по благоустройству прилегающей территории. В ближайшее время начнется возведение котельной и очистных сооружений.

В разговоре с подрядчиком Алексей Текслер еще раз обозначил свою позицию: медицинское учреждение должно начать работать в установленные ранее сроки, в начале ноября 2020 года. Переноса сроков сдачи не будет. По словам подрядчика, все работы идут в рамках графика, сейчас на стройке трудятся порядка 660 человек, и их количество растет с каждым днем.

«Новая инфекционная больница – важнейший объект для всего Южного Урала. Он будет своевременный и современный. Существенно поможет нам в борьбе с коронавирусной инфекцией», – напомнил Алексей Текслер.

В инфекционной больнице будет размещено 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, оснащенных самым современным оборудованием.

В случае экстренной ситуации количество коек для круглосуточного пребывания увеличится до 382. В чрезвычайной ситуации - до 482 коек.

В больнице предусмотрены операционные, диагностическое отделение, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение. Кроме того, на территории будет аптека и общежитие для медиков.

Также на строительной площадке губернатор обсудил обеспечение новой больницы медперсоналом и оборудованием.

Новое медицинское учреждение станет частью областной больницы №3, в которой находится основная ковидная база. Штат инфекционной больницы уже частично укомплектован. Подбор медицинских работников продолжается.

Все необходимое оборудование для больницы закуплено, монтаж его начнется сразу же, как завершат работу над инженерными сетями.

Предполагается, что медучреждение будет принимать пациентов со всей области. Новый корпус позволит разгрузить часть госпитальных баз по коронавирусу, а также проводить работу по профильному направлению.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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