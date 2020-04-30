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Алексей Текслер рассказал о режиме работы школ региона в майские нерабочие дни

Общество
Сегодня, 12:17
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о режиме работы школ региона в первой половине мая.

Напомним, президент Владимир Путин подписал Указ, продлевающий по 11 мая карантинные меры на территории РФ в связи с распространением коронавируса. Документом 6, 7 и 8 мая устанавливаются нерабочими днями с сохранением заработной платы. Указ может распространяться и на образовательные организации по согласованию с правительством РФ. При этом руководителям субъектов дано право самим принимать решения, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

«Шестого, седьмого и восьмого мая школы Челябинской области будут работать в режиме дистанта, - рассказал губернатор Алексей Текслер главам муниципальных образований. – Многие регионы отказались от дистанта на эти дни. Но мы не отказываемся».

Глава региона еще раз подчеркнул, все занятия будут проходить в дистанционном режиме. «Прошу довести до жителей эту информацию», - поручил губернатор главам.

Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.

После 11 мая ученики младших и средних классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Досрочно завершать учебный год пока не планируется, у точнил глава регионального минобра Александр Кузнецов

Вполне вероятно, что после майских праздников выпускники девятых и одиннадцатых классов школ смогут перейти на очный формат обучения в режиме малых групп и консультаций. Но принятие такого решения будут зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Некоторые родители южноуральских школьников пишут, что уже устали от дистанционного формата обучения их детей. «Уже все воют от этого дистанционного обучения, а Минобразования отчитывается как все замечательно», - подчеркивает один из родителей.

Ирина Викторовна считает, что «дистант окончательно угробит здоровье детей - без свежего воздуха, по 12 часов за компом». И можно было бы пожалеть детей и дать им возможность оторваться от компьютера, да и родителям устроить передышку (ведь чаще всего объяснять новые темы и домашние задания приходится им самим). «Ладно старшеклассники самостоятельные, но с мелкими ведь родители возятся. В общем, переложили ответственность на родителей», - возмущается Сергей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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