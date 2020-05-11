ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Алексей Текслер разъяснил критерии выхода из режима ограничений

Общество
Вчера, 22:54

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер разъяснил критерии выхода из действующего режима ограничений.

Регионы будут самостоятельно принимать решение о выходе из режима самоизоляции сами, ориентируясь на три четких критерия. «Они едины для всех регионов нашей страны, для них есть конкретные числовые показатели», - отметил глава региона.

Первый - коэффициент распространения. Он рассчитывается путем деления числа заболевших за последние четыре дня на число заражений за предшествовавшие им четыре дня. Он должен быть меньше единицы. В Челябинской области пока этот показатель больше и пока говорить о смягчении ограничений не представляется возможным. «Прирост новых больных сохраняется очень высоким, но уровень летальности низкий и мало тяжелых больных на ИВЛ», - констатировал губернатор.

Второй критерий - свободный коечный фонд для больных коронавирусом. Чтобы облегчить режим, свободными должны быть не менее 50% коек. В Челябинской области этот критерий выполняется – не заняты более половины коек. В случае ухудшения ситуации власти готовы вводить еще дополнительные койки.

И третий критерий - охват тестированием на коронавирус. Челябинская область входит в десятку регионов страны с наибольшим охватом тестирования. «На 100 тысяч населения мы делаем более 70 тестов. Этот показатель постоянно наращиваем», - подчеркнул Текслер.

Владимир Путин сегодня на совещании пояснял, большой масштаб тестирования дает возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях, в том числе у тех людей, у которых нет симптомов болезни. «Это позволяет предотвратить тяжёлые последствия, тяжёлое развитие, защитить самого человека и оградить тех, кто находится с ним рядом: родственников, коллег по работе и так далее, – пресечь распространение инфекции», - подчеркнул глава государства.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Коронавирус
Общество
Вчера, 21:18
Все школьники и студенты Челябинской области продолжат учиться дистанционно
Федерация
Вчера, 20:39
В России с 12 мая завершается режим нерабочих дней
Общество
Вчера, 19:57
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен по 31 мая
Общество
Вчера, 11:39
Число пациентов с коронавирусом в Челябинской области продолжает расти
Вчера, 14:44
Южноуральцы намерены вечно хранить память о фронтовиках
Вчера, 14:17
С завтрашнего дня южноуральцев без масок начнет штрафовать полиция
Вчера, 13:47
В Челябинск начался монтаж первой балки самого большого пролета моста "Коксохим
Вчера, 11:39
Число пациентов с коронавирусом в Челябинской области продолжает расти
10.05.20 18:44
Южноуральцы объединились ради общей Победы и заложили новые традиции празднования
10.05.20 16:27
На пригородном вокзале в Челябинске появилась новая пассажирская платформа и пешеходный тоннель
10.05.20 11:54
В Магнитогорске - пятый случай смерти пациента с коронавирусом
10.05.20 11:35
Число пациентов с коронавирусом в Челябинском области достигло 1138
09.05.20 21:26
В Миассе руководство ГРЦ Макеева почтило память героев Великой Отечественной войны
09.05.20 18:06
Алексей Текслер, песни о войне и тройной ружейный залп - челябинские ветераны принимали поздравления
Общество
Вчера, 19:57
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен по 31 мая
Федерация
Вчера, 20:39
В России с 12 мая завершается режим нерабочих дней
Новости
Вчера, 15:09
Общество
Житель Магнитогорска собирает материал для книги о героях Великой Отечественной войны
Вчера, 14:17
Общество
С завтрашнего дня южноуральцев без масок начнет штрафовать полиция
Вчера, 13:47
Общество
В Челябинск начался монтаж первой балки самого большого пролета моста "Коксохим
Вчера, 13:28
Происшествия
В Челябинской области этой ночью случился серьезный пожар на птицефабрике
09.05.20 21:26
Общество
В Миассе руководство ГРЦ Макеева почтило память героев Великой Отечественной войны
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Вчера, 15:09
Общество
Житель Магнитогорска собирает материал для книги о героях Великой Отечественной войны
Вчера, 14:17
Общество
С завтрашнего дня южноуральцев без масок начнет штрафовать полиция
Вчера, 13:47
Общество
В Челябинск начался монтаж первой балки самого большого пролета моста "Коксохим
09.05.20 21:26
Общество
В Миассе руководство ГРЦ Макеева почтило память героев Великой Отечественной войны
08.05.20 20:17
Общество
В челябинский проект "Имена героев" едва не вошел снимок человека, похожего на Гитлера
Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика