Оперштаб: В Челябинской области отмечается всплеск ОРВИ, простуд и прирост ковида

В Челябинской области отмечается существенный рост числа случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), иными сезонными простудными заболеваниями. Медленно, но неуклонно растет и число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

«В целом, эпидемиологическую ситуацию можно охарактеризовать как сложную, но контролируемую. Есть прирост по выявленным случаям ковида, также констатируем серьезный всплеск сезонных простудных заболеваний, ОРВИ», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в правительстве области по итогам оперативного штаба, которое провел Алексей Текслер.

Власти Челябинской области готовы к дальнейшему росту заболеваемости ОРВИ, коронавирусной инфекцией и возвращению к перепрофилированию больниц в госпитальные базы по лечению ковида.

«Готовы к возможному росту заболеваемости. Допускаем возможность возвращения к работе по коронавирусу ранее выведенных ковидных баз», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в правительстве области по итогам оперативного штаба.

В муниципальных образованиях региона усиливают контрольные мероприятия за соблюдением масочного режима. Так, в Челябинске по распоряжению главы Натальи Котовой активизировали проверки торговых комплексов и общественного транспорта. Проверки проводятся ежедневно. В Магнитогорске также в ежедневном режиме проверяют объекты торговли и организации, общественный транспорт. Нарушителей штрафуют.

Власти региона не исключают вероятности введение иных ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. «Возможны и другие меры при изменении ситуации», - подчеркнули в правительстве области.

Оперативный штаб продолжает держать под постоянным контролем ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Совещания штаба Алексей Текслер проводит на постоянной основе.

В Москве с 28 сентября вводят новые антикоронавирусные меры. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Неработающим жителям из этих категорий советуют без особой необходимости не выходить из дома.

Руководителей предприятий и организаций просят вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим работы и строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.