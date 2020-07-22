Алексей Текслер: Варненский район продолжает меняться к лучшему, но есть и нерешенные проблемы

Варненский район Челябинской области продолжает меняться к лучшему. Спортивная жизнь здесь точно бьет ключом. К такому выводу глава региона Алексей Текслер, 21 июля посетивший данную территорию с рабочим визитом.

Основной целью поездки губернатора в Варну стало участие в церемонии открытия в райцентре физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, построенного для местного населения Русской медной компанией. Кроме того, в спорткомплексе оборудован современный тренажерный зал, который однозначно будет пользоваться спросом, так как дети и молодежь в Варненском районе активно занимаются физической культурой и спортом.

Быть сильными и выносливыми юных варненцев учит тренер высшей категории, мастер спорта международного класса Андрей Добряков. Тренером-преподавателем местной ДЮСШ он является свыше двадцати лет, тягает "железо" - более трех с половиной десятилетий.

"Очень рад, что у нас в Варне открылся такой замечательный, красивый, современный тренажерный зал. Это позволит более эффективно и качественно организовать тренировочный процесс. Теперь наши юные атлеты смогут еще чаще занимать пьедесталы почета на различных соревнованиях", - отметил Андрей Добряков в разговоре с губернатором.

Одним из его лучших воспитанников является Кирилл Федосеев, мастер спорта международного класса. В спорте русский богатырь больше десяти лет. И добился немалых успехов. Его конек - жим штанги лежа.

"Думаю, с помощью нового современного зала можно мы, спортсмены, сможем открыть для себя новые горизонты и добиться новых успехов", - уверен силач, являющийся рекордсменом России и мира (в 2014-м и 2015-м годах).

Также Андрей Добряков познакомил Алексея Текслера с еще одним своим успешным воспитанником - мастером спорта Виталием Акиньшиным, который является выпускником Южно-Уральского аграрного университета и в настоящее время работает на Михеевском ГОКе мастером по ремонту электрооборудования. Парень, по словам тренера, активно участвует во всех соревнованиях.

Заядлым спортсменом является и сын Андрея Добрякова Даниил, который в настоящее время учится в Магнитогорском горном университете и после окончания учебы планирует трудостроиться на ГОК. Данил Добряков - перворазрядник, выступает в силовом троеборье - за команду родного вуза.

"Так что команда у нас сильная. Молодежи есть чему учиться", - сказал Андрей Добряков.

Алексей Текслер подчеркнул, что занятия с детьми - это очень важно, и поблагодарил тренера за его нужную для подрастающего поколения деятельность.

Между делом губернатор поинтересовался, интересуется ли местная детвора чем-то еще, кроме спорта, на что получил утвердительный ответ.

"Дети у нас разносторонние. Только в спортшколу ходит более пятисот человек. Не менее активно наши ребята занимаются и в школе искусств. С удовольствием рисуют, танцуют, поют", - поделился Андрей Добряков.

Глава региона похвалил юных варненцев за правильные жизненные ориентиры и пожелал "так держать!" и дальше.

Если занятия в тренажерном зале уже ведутся, то бассейн пока не открылся. Как рассказала руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса Елена Копусяк, сначала надо обучить матросов-спасателей, чтобы они следили за безопасностью пловцов, будучи, как и полагается, лицензированными специалистами.

"Так что в ближайшее время мы будем только проводить экскурсии. В августе, думаю, уже можно будет плавать. Штат специалистов набран, ограничения на посещения бассейнов в регионе сняты", - отметила Елена Копусяк.

По случаю открытия первого в Варненского районе спорткомплекса в бассейне состоялся дружеский заплыв - 25-метровую дистанцию наперегонки преодолевали четыре опытных пловца, которым помощь матросов-спасателей уж точно не нужна.

В числе участников мини-состязания - мастер спорта СССР по плаванию, рекордсмен мира 1971-го года среди юношей Владимир Карпов, входивший в состав олимпийской сборной Советского Союза.

Алексей Текслер рассказал именитому спортсмену, что, хотя таких успехов не имеет, тоже занимался плаванием и имеет первый взрослый разряд.

"Интересно, кто из нас был бы первый сегодня? Вы или я? Наверное, вы", - предположил губернатор.

Соперники у Владимира Карпова были достойные. Среди них - ветеран спорта Сергей Избышев, работающий инструктором по физической культуре и спорту в поселке Новый Урал, и глава Варненского сельского поселения Александр Рябоконь, являющийся не только подполковником полиции в отставке, но и многократным чемпионом Челябинской области по армспорту.

Четвертым участником дружеского соревнования стал представитель более молодого поколения - действующий начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрий Тишин, чемпион Кубка мира по зимнему плаванию.

Победивших и проигравших в заплыве не было. Всем участникам выступления глава Варненского района Констатин Моисеев вручил символические подарки.

Встреча со спортсменами и общение Алексея Текслера с детворой, пришедшей на открытие объекта, показала, что спортивная жизнь в этой территории насыщенная. Здесь живут активные, увлекающиеся люди. Взрослое население подает хороший пример подрастающему поколению.

"Новый объект станет центром притяжения для Варны и соседних территорий. Поставил задачу обучать плаванию детей из всех поселков и деревень района. В целом по области строим около 50 спортивных объектов. Это результат встреч с жителями региона, их писем и комментариев. Физкультура и спорт должны быть доступными", - подчеркнул Алексей Текслер.

Не обошлось, однако, и без ложки дегтя. Так, познакомившись с ходом благоустройства мемориала Славы в селе Варна, губернатор констатировал, что работы ведутся с заметным отставанием от графика. Глава региона поставил перед районными властями задачу ускориться и завершить благоустройство в срок.

Подводя итоги поездки в Варненский район (губернатор поучаствовал в церемонии вручения новоиспеченным защитникам границы Кодекса чести, посетил отремонтированную поликлинику райбольницы, побывал на Михеевском Гоке, открыл спорткомплекс), Алексей Текслер констатировал, что в территории, несомненно, происходят положительные изменения. Однако есть и до сих пор не решенные проблемы.

"В прошлом году я был в Варненском районе в конце апреля. Да, изменения к лучшему есть: напротив нас бассейн, который был построен Русской медной компанией, продолжается модернизация больницы, мы выделили существенные деньги на реконструкцию водоводов. Варне такие средства не выделялись десятилетиями, и сейчас идет обновление для того, чтобы вода бесперебойно поступала варненцам в дома", - отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул также, что гораздо больше денежных средств стало выделяться на дороги. Несмотря на то, что за один год привести их в нормативное состояние тяжело, постепенно эта актуальная для всей Челябинской области проблема все же решается.

Среди проблем, существующих в Варненском районе и обозначенных губернатором в конце поездки, - вода и электроснабжение.

"Мы, кстати, сейчас заводим сюда МРСК Урала, чтобы все проблемы окончательно решить", - сообщил Алексей Текслер.

Далеко не все гладко, по его словам, и в сфере дорожного хозяйства Варненского района.

"Я не удовлетворен, что за год мы не особо продвинулись в решении вопроса с мостом, который требует реконструкции. Решение по мосту мы принимали еще в 2019-м году, однако работа не завершена до сих пор", - заявил Алексей Текслер.