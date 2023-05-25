Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»

Крупные проекты развития реализуются в Челябинской области, благодаря росту экономики, поддержке федерального центра и социальной ответственности бизнеса. Динамичное развитие региона будет продолжено, сообщил губернатор Алексей Текслер, выступая с Обращением к Законодательному собранию региона.

«Масштабные проекты социального развития стали возможными благодаря нашему общему труду, росту нашей экономики, росту налоговой базы и, конечно, благодаря серьезной помощи региону со стороны федерального центра, - констатировал Алексей Текслер. - А это очень непросто – решать такие вопросы. Помогают только тем, кто целеустремлен, умеет защитить интересы региона, берет на себя ответственность и справляется с ней».

Начато строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. «Он станет масштабной точкой роста для современного производства и притяжения талантливых, креативных специалистов в инновационную сферу. Позволит молодым ученым и специалистам полноценно реализовать себя на Южном Урале», - уверен Алексей Текслер. Первые объекты кампуса будут завершены уже весной 2024 года.

В области реализуется проект метротрама, где скоро начнется основная фаза строительства.

Силами социально ответственных инвесторов реализуются крупные проекты строительства рекреационной и спортивной инфраструктуры - парк «Притяжение» в Магнитогорске и большая спортивная «РМК-Арена» в Челябинске.

«На финишную прямую вышло строительство второй очереди уникального для России проекта – городского курорта «Притяжение», рядом с которым будет располагаться многофункциональный медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием», - сообщил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Предприятия активно участвуют в развитии спорта. «Благодаря совместной работе с инвесторами в Озерске появились новая Ледовая академия «Высота» и ледовый дворец производственного объединения «Маяк». В Сатке уже летом этого года откроется современная круглогодичная ледовая арена. На очереди ледовые арены с участием бизнеса в Аше и Миассе. За счет средств инвестора ввели новый ФОК в Кыштыме и бассейн в Карабаше», - привел примеры Алексей Текслер.

Кроме того, скоро в Челябинске начнется строительство знакового для всей области крытого футбольно-легкоатлетического манежа. Соответствующее соглашение с инвестором было подписано в прошлом году.

Губернатор поблагодарил социально ответственный бизнес, кто участвует в этих проектах. «Такой активности бизнеса, заинтересованности в развитии региона не было многие годы, - подчеркнул Алексей Текслер и напомнил, что именно такие задачи он ставил в начале своей работы на посту губернатора - чтобы бизнес вкладывался территории своего присутствия и в людей.

Глава Челябинского городского округа Наталья Котова рассказала, что администрация прорабатывает с социально ответственным бизнесом вопросы благоустройства правого берега реки Миасс: от Ленинградского моста до территории комплекса «Свобода 2» и набережной у микрорайонов «Манхэттен» и «Западный луч». По ее словам, уже проработаны несколько этапов дальнейшего благоустройства набережной реки Миасс.

Алексей Текслер также рекомендовал муниципалитетам обратить внимание на опыт Каслей по благоустройству. «Касли делают отличные объекты благоустройства, малые архитектурные формы. Нужно применять их при реализации проектов развития городской среды», - дал совет губернатор.

В Челябинске уже готовы использовать продукцию Каслинского завода художественного литья. «При благоустройстве в следующем году территории вокруг храма Александра Невского каслинское литьё будет обязательно использовано», - рассказала Наталья Котова.

Губернатор подчеркнул, что нельзя успокаиваться и останавливаться на достигнутом. «Хочу заверить, что я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать. Обязательно нужно продолжить динамичное развитие региона», - предупредил Алексей Текслер и призвал более широко вовлекать граждан в этот процесс.

Для этого глава региона принял решение, со следующего года увеличить финансирование программы инициативного бюджетирования на 50% – с нынешних 1,5 миллиарда рублей до двух миллиардов 250 миллионов рублей. Это позволит большему числу жителей активно участвовать в решении вопросов местного значения.

Губернатор подчеркнул, что здесь важно работать сообща и получать обратную связь от южноуральцев. «Это особенно необходимо сегодня, когда мы должны сплотиться вокруг Президента, объединиться для достижения нашей главной цели – Победы! Своим трудом и даже ратным подвигом создавать будущее для нашей страны, для наших детей», - подытожил свое обращение Алексей Текслер.